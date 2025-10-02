Slovenský pozemkový fond má v roku 2026 dosiahnuť prebytok vyše 6 miliónov eur: Pozrite si detaily rozpočtu

Slovenský pozemkový fond (SPF) by mal v roku 2026 vykázať prebytok na úrovni 6,36 milióna eur, v roku 2027 v hodnote 5,14 milióna eur a v roku 2028 vo výške 5,49 milióna eur. Vyplýva to z návrhu rozpočtu pozemkového fondu na najbližšie tri roky, ktorý do medzirezortného pripomienkového konania (MPK) predložilo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR.
„Nedaňové príjmy spolu v objeme 35.714.342 eur by sa mali zvýšiť v roku 2026 oproti schválenému rozpočtu na rok 2025 o 1.374.342 eur,“ uviedol agrorezort v návrhu rozpočtu na budúci rok.
Výdavková časť navrhovaného rozpočtu fondu na rok 2026 je podľa MPRV rozpočtovaná vo výške 29.352.883 eur, čo je zvýšenie v porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2025 o 1.295.471 eur.
SPF spravuje poľnohospodárske nehnuteľnosti aj podiely spoločnej nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu, nakladá taktiež s poľnohospodárskymi pozemkami, ktorých vlastník nie je známy. Môže najmä bezodplatne prevádzať nehnuteľnosti z vlastníctva štátu do vlastníctva reštituentov na účely reštitučných náhrad, predávať pozemky, ako aj prenajímať nehnuteľnosti.