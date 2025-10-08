Škoda prekvapila nemecký trh: V predaji elektromobilov predbehla BMW a je už druhá za Volkswagenom

Česká automobilka Škoda prekonala v objeme predaja elektromobilov na nemeckom trhu tamojšieho výrobcu luxusných vozidiel BMW a vytlačila ho z druhého miesta. Poukázali na to v stredu zverejnené údaje Spolkového úradu pre motorové vozidlá (KBA). Informovala o tom agentúra DPA.
Podľa KBA predala Škoda v Nemecku za deväť mesiacov tohto roka celkovo 34.567 batériových elektrických vozidiel (BEV). Na porovnanie, spoločnosť BMW ich predala 34.436. Na prvom mieste sa na nemeckom trhu s elektrickými vozidlami udržala rovnomenná značka spoločnosti Volkswagen Group. Tá od januára do konca septembra predala v Nemecku 75.998 čisto elektrických vozidiel.
Dominanciu celej automobilky Volkswagen Group, do ktorej okrem rovnomennej značky patrí aj Škoda, potvrdili ďalšie značky z tejto skupiny – Audi a Seat/Cupra. Tie sa v predaji elektrických áut v Nemecku za deväťmesačné obdobie umiestnili na štvrtom (Audi) a piatom mieste. Za nimi na 6. pozícii skončil Mercedes.
Americká automobilka Tesla dosiahla v objeme predaja za tri kvartály tohto roka až ôsmu priečku, keď za dané obdobie predala v Nemecku 14.845 áut. Analytici tento prepad pripisujú najmä politickým aktivitám šéfa firmy Elona Muska.