Rusi našli v Európe rýchlo iných kupcov: Po plyne určenom pôvodne pre Rakúsko sa len tak „zaprášilo“!

Šéf ruského plynárenského monopolu Gazprom Alexej Miller (vpravo) a ruský prezident Vladimir Putin (vľavo) počas návštevy mrakodrapu Lakhta Center, sídla ruského plynárenského monopolu Gazprom, v stredu 5. júna 2024 v ruskom Petrohrade.

Spor ruského Gazpromu s rakúskou plynárenskou spoločnosťou OMV vyústil do radikálneho rozhodnutia ruskej strany od soboty kompletne zastaviť dodávky plynu tejto firme. Ak si však pozriete potrubné dodávky plynu Gazpromu do Európy cez Slovensko, ako by sa ani po sobote nič nezmenilo. Plyn stále prúdi v podobných objemoch. Podľa agentúry Reuters si totiž plyn pôvodne pre Rakúsko veľmi rýchlo našiel nových kupcov.

Vývoz ruského plynu cez Ukrajinu do Európy dnes pokračuje stabilne, uviedla podľa agentúry Reuters štátna energetická spoločnosť Gazprom. Cez Ukrajinu do Európy Gazprom pošle 42,4 milióna metrov kubických, teda rovnaký objem ako v nedeľu. V sobotu ruský podnik prerušil dodávky plynu rakúskej spoločnosti OMV po tom, čo OMV pozastavil časť platieb v súvislosti s vyhratou arbitrážou.

Objednávky, takzvané nominácie, plynu z Ukrajiny na Slovensko sa v pondelok oproti predchádzajúcim dňom viac-menej nezmenili. Nominácie na plyn opúšťajúce Slovensko boli tiež stabilné, ukázali údaje prevádzkovateľa prepravnej sústavy eustream. Približne na úrovni predchádzajúcich dní tak zostali aj nominácie na tok plynu zo Slovenska do Česka.

Pozoruhodné však je, že približne rovnaké podľa údajov eustreamu zostali aj dodávky a nominácie plynu cez Slovensko do spomínaného Rakúska. Od soboty klesli len minimálne. Kým dovtedy do Rakúska cez Slovensko tieklo od 25 do 27 miliónov metrov kubických denne, v sobotu a v nedeľu to bolo necelých 23 miliónov kubíkov. A to napriek tomu, že Gazprom od soboty rakúskej plynárenskej spoločnosti OMV už plyn kvôli sporom o platby nedodáva. Ako sa totiž ukazuje, po plyne pôvodne určenom pre Rakúsko sa ihneď vrhli iní obchodníci.

Ako pripomína agentúra Reuters, samotné Rakúsko pred stopkou od Gazpromu dostávalo zhruba 17 miliónov metrov kubických plynu denne. Práve tieto objemy si podľa informácii agentúry aktuálne nachádzajú po Európe nových kupcov. Nemenovaný zdroj oboznámený so situáciou na trhu s plynom totiž uviedol, že ruský plyn je stále lacnejší, ako z mnohých iných zdrojov, a tak sa po pôvodne rakúskom plyne takpovediac „zaprášilo“. Kde napokon končí ruský plyn pôvodne určený pre našich južných susedov, je však záhadou. Prezradiť to nechce nikto.

OMV sa domáha od Gazpromu odškodného

Gazprom v piatok oznámil prerušenie dodávok rakúskej energetickej spoločnosti OMV od soboty. Rakúska firma pozastavila platby Gazpromu, aby získala sumu, ktorá jej bola priznaná v arbitráži. Súd OMV priznal odškodné 230 miliónov eur.

Rakúska spoločnosť sa domáhala náhrady za nepravidelné dodávky plynu a za úplné zastavenie dodávok do Nemecka v auguste 2022. OMV navyše s ruskou štátnou spoločnosťou vedie niekoľko ďalších sporov.

Herec v šatách z 18. storočia prechádza v piatok 27. mája 2022 okolo loga ruského plynárenského monopolu Gazprom v Petrohrade v Rusku.

Naopak, do Česka dovoz ruského plynu v poslednom roku rastie. Kým po väčšinu minulého roka do ČR netiekol z východoeurópskej krajiny žiadny plyn, od vlaňajšej jesene sa jeho podiel postupne zvýšil. Za celý rok 2023 podiel ruského plynu predstavoval celkovo sedem percent. Väčšinu ostatných dodávok tvoril plyn z Nórska a skvapalnený zemný plyn LNG z terminálu v Holandsku.

Ekonóm Trinity Bank Lukáš Kovanda však upozornil, že v posledných týždňoch nárast ruského plynu ešte zrýchlil. V novembri je podľa neho podiel ruského plynu na celkovom domácom dovoze okolo 94 percent plynu, ktorý do krajiny pritiekol zo Slovenska. Týmto smerom pritom prúdi predovšetkým ruský plyn. Úrady v tejto súvislosti v minulosti pripomínali, že výber dovozu plynu závisí od rozhodnutia obchodníka a štát naň nemá vplyv.

Rusko, ktoré bolo pred začiatkom invázie na Ukrajinu najväčším dodávateľom plynu do Európy, stratilo väčšinu európskych odberateľov v súvislosti so sankciami a snahou EÚ znížiť závislosť od ruských energií. Od konca februára 2022, keď Moskva začala vojenskú inváziu na Ukrajinu, západné štáty postupne uvalili množstvo sankcií na Rusko, ktoré sa dotýkajú aj energetiky. Vnútrozemské štáty v strednej Európe dostali výnimku na dodávky plynu, aby získali viac času nájsť si alternatívnych dodávateľov. Na konci tohto roka však skončí platnosť zmluvy o tranzite ruského plynu do EÚ cez Ukrajinu a nepočíta sa s jej predĺžením.