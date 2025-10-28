Predaj áut v EÚ v septembri výrazne vzrástol: Najväčší záujem je o hybridy a elektromobily

Predaj nových automobilov v Európskej únii (EÚ) v septembri opäť vzrástol, už tretí mesiac po sebe. Prispelo k tomu uvedenie nových modelov na trh. Ukázali to v utorok údaje Európskeho združenia výrobcov automobilov (ACEA). TASR o tom informuje na základe správ Reuters a RTTNews.
Podľa týchto údajov sa počet zaregistrovaných nových osobných automobilov v EÚ v septembri 2025 medziročne zvýšil o 10 % na 888.672 kusov po náraste o 5,3 % v auguste. Podporilo ho čiastočne uvedenie nových modelov na trh.
Všetky štyri najväčšie trhy EÚ zaznamenali rast predaja, pričom najviac sa zvýšil v Španielsku (16,4 %), po ktorom nasledovali Nemecko (12,8 %), Taliansko (4,2 %) a Francúzsko (1 %).
Hybridné elektrické vozidlá zostali najobľúbenejším alternatívnym pohonom medzi spotrebiteľmi v EÚ a získali podiel na trhu vo výške 34,7 % trhu, pričom výrazný rast predaja zaznamenali Francúzsko (28,8 %), Španielsko (28,1 %), Nemecko (10,6 %) aj Taliansko (9,2 %).
V segmente batériových elektrických vozidiel (BEV) sa registrácie zvýšili o 20 %, najmä vďaka prudkému nárastu predaja v Španielsku (59,7 %) a Nemecku (31,9 %). Rast bol zaznamenaný aj vo Francúzsku (11,2 %), zatiaľ čo registrácie v Holandsku klesli o 3,3 %.
Za prvých deväť mesiacov 2025 sa registrácie nových automobilov v EÚ zvýšili o 0,9 %. Predaj BEV pritom vzrástol o 13,1 % na 1,3 milióna kusov, čo predstavuje podiel na trhu vo výške 16,1 %. Hybridných modelov sa predalo 2.793.079 kusov a ich podiel na trhu dosiahol 34,7 %.
Naproti tomu kombinovaný trhový podiel benzínových a naftových automobilov za deväť mesiacov klesol na 37 % zo 46,8 % v rovnakom období 2024. Predaj benzínových áut sa pritom znížil o 18,7 % a predaj naftových automobilov o 24,7 %.