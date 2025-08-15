Nemecký trh práce stagnuje: V 2. štvrťroku takmer nepribudli nové pracovné miesta

Na nemeckom trhu práce takmer nevznikajú nové pracovné miesta. V druhom štvrťroku tohto roka bolo zamestnaných len približne o 10.000 ľudí viac ako v rovnakom období vlaňajška, oznámil v piatok nemecký štatistický úrad. TARS o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
V percentuálnom vyjadrení ide takmer o nemerateľnú zmenu a zároveň najslabší prírastok od boomu na trhu práce v lete 2022, keď po pandémii našlo nové zamestnanie ďalších 679.000 ľudí. Aj v porovnaní s prvým štvrťrokom tohto roka zostal celkový počet zamestnaných od apríla do júna takmer nezmenený na úrovni približne 46 miliónov.
V priemysle a v stavebníctve v druhom štvrťroku opäť ubúdali pracovné miesta. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka ich bolo v spracovateľskom odvetví o 141.000 alebo 1,7 % menej. V stavebníctve počet zamestnaných ľudí klesol o 21.000 alebo 0,8 %. Straty pomohla kompenzovať vyššia zamestnanosť v sektore služieb, kde pracovalo o 178.000 ľudí viac ako pred rokom.