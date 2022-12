Šéf Slovnaftu: Navrhované zdanenie ziskov nie je primerané ani spravodlivé

Zdroj: TASR

Navrhovaný solidárny príspevok pre rafinérie, ale aj pre firmy podnikajúce v odvetviach ropy, zemného plynu a uhlia nie je primeraný ani spravodlivý. Na utorkovom pracovnom stretnutí s novinármi to povedal generálny riaditeľ rafinérie Slovnaft Oszkár Világi. Slovnaft by sa podľa neho mohol domáhať ochrany na medzinárodnom arbitrážnom súde. Zákon z dielne ministerstva financií, ktorý vychádza z odporúčania EÚ, predpokladá 70-percentný odvod zo ziskov nad úrovňou 120 % priemeru za posledné štyri roky.

"Sme pod investičným tlakom z hľadiska riešenia embarga, to znamená že musíme investovať na to, aby sme mohli zásobovať slovenský, český trh, a potom okolité štáty," upozornil Világi. V najbližšom období predpokladá investície do výroby a skladovaní ropy vo výške niekoľko sto miliónov eur, ktoré si vyžiada embargo na ruskú ropu a jej nahradenie inými dodávateľmi. Nová daň s názvom solidárny príspevok sa v prípade Slovnaftu bude pohybovať rádovo v stovkách miliónov eur.

Prídu o vyše 90 % zisku

Világi upozornil, že zdanenie tohoročných ziskov bude ešte výraznejšie, keďže si nebudú môcť solidárny príspevok zarátať v tomto roku do daňového základu. To znamená, že aktuálny zisk musia zdaniť v plnej výške a príspevok môžu odrátať až v budúcom roku. Podľa šéfa Slovnaftu tak spolu rafinéria príde o 91 % aktuálneho zisku. Nepomôže údajne ani zvýšenie porovnávacej základne na 120 % priemeru. Slovnaft podľa Világiho dosahoval v posledných rokoch z dôvodu pandémie a nízkych cien motorových palív nízke zisky až stratu.

Okrem aktuálnych investičných zámerov vyvolaných zákazom vývozu produktov vyrobených z ruskej ropy sa musí rafinéria vyrovnať aj s plánmi EÚ na pokles emisií. Slovnaft podľa jeho výkonného riaditeľa Mareka Senkoviča plánuje napríklad prechod na výrobu zeleného vodíka potrebného pre technológie. Nahradenie výroby aktuálnej vodíka zo zemného plynu výrobou v elektrolyzéroch napájaných z fotovoltických elektrární by si malo vyžiadať spolu približne miliardu eur.

Optimálne riešenie solidárneho príspevku by podľa Világiho bola jeho výška na úrovni navrhovanej EÚ, a to medzi 34 a 40 %. "My sme ochotní solidárny príspevok doplniť aj záväzkom že budeme investovať," dodal s tým, že pôvodne sľúbenú pomoc štátu s investíciami vynútenými embargom EÚ firma nedostala.