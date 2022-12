Slovensko čelilo v roku 2022 vonkajšej aj vnútornej nestabilite

dnes 13:01 -

Slovensko čelilo v roku 2022 vonkajšej, ako aj vnútornej nestabilite. Uviedol to v utorok na tlačovej konferencii predseda Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK) Peter Mihók pri hodnotení tohtoročnej činnosti komory.

"Vonkajšia nestabilita znamenala najmä vojnu na Ukrajine. Sú to však aj ďalšie faktory vonkajšej nestability, či je to oblasť Stredného a Blízkeho východu, rastúce napätie Čína - Taiwan, ako aj ďalšie," spresnil predseda SOPK.

Vnútornú nestabilitu charakterizovala podľa neho najmä politická nestabilita vlády, ktorá vyvrcholila v druhom polroku vystúpením strany SaS z vládnej koalície, čím sa vláda "dostala do menšinového statusu", a preto sú ohrozené mnohé legislatívne kroky a procesy. "Treba povedať, že táto nestabilita zle vplýva tak na domácich, ako aj na zahraničných podnikateľov, ktorí alebo budú váhať so svojimi investíciami na Slovensku, alebo niektoré subjekty odídu zo SR. To je ten prvý faktor," poznamenal.

Druhým faktorom nestability je podľa neho astronomicky vysoká inflácia. "Rok 2022 je poznačený dvojcifernou infláciou, predikcia na budúci rok je ešte vyššia, ako je realita tohto roka," povedal.

"Tretím faktorom sú obrovské cenové skoky, najmä u nosičov energií," poznamenal. Štvrtým faktorom nestability je podľa Mihóka zhoršenie prístupu k výrobným komponentom. "Systém ´just-in-time´ je minulosťou a nevieme kedy sa k nemu vrátime. To znamená zneistenie subjektov, ale aj vyššie náklady napríklad pri vytváraní zásob," doplnil.

Piatym faktorom je podľa neho rast špedičných a dopravných nákladov, ale najmä predĺženie času špedície. "Dnes sa bežne na tovary z juhovýchodnej Ázie čaká aj polroka," upozornil.

Dodal, že šiestim faktorom nestability tohto roka bolo, že prestali platiť pravidlá medzinárodného obchodu. "Načo je nám Svetová obchodná organizácia, ktorá prestala plniť svoju základnú úlohu, teda zjednodušovať procesy medzinárodného obchodu a dávať garancie, že budú platiť obchodné zmluvy či termíny dodávok," doplnil predseda SOPK.

Mihók zároveň informoval, že v roku 2022 SOPK uskutočnila 23 obchodných misií do zahraničia, na ktorých sa zúčastnilo 207 zástupcov slovenských firiem. V roku 2021 to bolo podľa neho 14 misií a 143 firiem. "Prijatých bolo tento rok 10 obchodných misií zo zahraničia, na ktorých sa zúčastnilo 173 zástupcov slovenských firiem. V roku 2021 to bolo 11 misií a 135 firiem," povedal.

Uzavrel, že 22 slovenských firiem sa v tomto roku zúčastnilo na siedmich veľtrhoch a výstavách v zahraničí v rámci komorou organizovanej účasti. V roku 2021 to podľa jeho informácií bolo 19 firiem na siedmich veľtrhoch.