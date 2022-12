Pôdohospodárska platobná agentúra do konca roka vyplatí ešte 330 mil. eur

Zdroj: TASR

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR prostredníctvom Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) pripravuje vyplatenie stoviek miliónov eur vo forme priamych platieb, projektových podpôr a štátnej pomoci. Dokopy tak za posledný mesiac v roku príde pôdohospodárom minimálne ďalších 330 miliónov eur. Informoval tom odbor komunikácie MPRV.

Najvyššiu čiastku, ktorú PPA do konca roka plánuje vyplatiť, predstavujú priame platby v hodnote približne 265 miliónov eur. Zároveň môžu pôdohospodári počítať so štátnou pomocou vo výške 57 miliónov eur (okrem iného kompenzácia za sucho v lete 2022 a pomoc pre potravinárov súvisiaca so zvýšenými nákladmi na energie v dôsledku vojny na Ukrajine) a projektovými podporami za 5 miliónov eur, ktoré na ich účty pripíše agrorezort ešte do konca decembra.

Obnovenie akreditácie

MPRV podčiarklo, že PPA môže vyplácať peniaze určené pôdohospodárom iba vďaka opätovnému získaniu akreditácie minulý rok v októbri a nastaveniu transparentného prijímania, spracovávania a vyplácania peňazí. Vďaka zautomatizovaniu procesov sa jej podarilo zrýchliť systém práce, čo v konečnom dôsledku znamená, že sa pôdohospodári dostanú k peniazom na rozvoj svojich podnikov oveľa skôr.

PPA podľa agrorezortu od nadobudnutia trvalej akreditácie 15. októbra 2021 do konca decembra 2022, teda za 14 a pol mesiaca, vyplatí 41.409.000 eur projektových podpôr, 875.217.000 eur v priamych platbách a takmer 181.566.000 eur vo forme štátnej pomoci a podpory organizácie trhu. Spolu ide podľa MPRV asi o 1,1 miliardy eur pre sektor pôdohospodárstva.