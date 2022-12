Bude sa rozpočet meniť? Koalícia sa podľa Šipoša usiluje aj o upustenie od výdavkových limitov

Zdroj: TASR

Foto: SITA

dnes 14:31 -

O podpore rozpočtu na rok 2023 sa rokuje prioritne s demokratickými poslancami, napríklad z Progresívneho Slovenska, odídencami z OĽANO a poslancami SaS. Predseda poslaneckého klubu OĽANO Michal Šipoš to uviedol v nedeľnej relácii TV Markíza Na telo. Pripustil diskusiu o úpravách v rozpočte s cieľom získať hlasy. "Ak to bude rozumný, príčetný návrh, pomôže to ľuďom, nevidím problém, aby sme sa o tom rozprávali," skonštatoval.

Nezaradený poslanec Tomáš Valášek pôsobiaci v mimoparlamentnom Progresívnom Slovensku podľa svojho straníckeho šéfa Michala Šimečku speje k tomu, že zahlasuje proti rozpočtu. Spolu s nezaradeným poslancom Erikom Tomášom pôsobiacom v mimoparlamentnom Hlase-SD majú okrem chýbajúcich výdavkových limitov výhrady aj k rozsahu všeobecnej pokladničnej správy. Tomáš doplnil aj politické výhrady. Vie si predstaviť diskusiu o rozpočte po dohode na predčasných voľbách.

Upustia od výdavkových limitov?

Podľa Šipoša sa s Európskou komisiou rokuje, aby výdavkové limity neboli potrebné. Upustenie od nich zdôvodňuje snahou pomáhať v ťažkých časoch ľuďom.

Šimečka zatiaľ nevedel definitívne povedať, ako bude Valášek hlasovať pri návrhu na vyslovenie nedôvery vláde.

V prípade návrhu Európskej komisie na blokovanie peňazí z Európskej únie pre Maďarsko by podľa Šimečku, ktorý je podpredsedom Európskeho parlamentu, mala vláda SR hlasovať za, Tomáš by preferoval záporné stanovisko. Šipoš chce rozhodnutie nechať na ministra zahraničných vecí a ministra financií.