Bankový odvod sa podľa Matoviča určite nezavedie. Máme voči bankám záväzok, tvrdí.

Bankový odvod určite nebude zavedený. Vyhlásil to v piatok na tlačovej konferencii v Národnej rade (NR) SR minister financií Igor Matovič (OĽANO). Zdôraznil, že majú v tomto smere záväzok. Bankový odvod, ktorý bol v minulosti zavedený, bol podľa neho veľmi nespravodlivý.

Predseda parlamentu a líder koaličného hnutia Sme rodina Boris Kollár prednedávnom skonštatoval, že by zahlasoval za bankový odvod, ak bude taký návrh predložený. Musí to však byť nastavené tak, aby to nezlikvidovalo banky. Spomenul napríklad časové ohraničenie odvodu.

Vtedajší podpredseda vlády SR a minister financií SR Eduard Heger a vpravo prezident Slovenskej bankovej asociácie (SBA) Alexander Resch počas podpisu spoločného memoranda predstaviteľov vlády SR a zástupcov SBA 22. júna 2020 v Bratislave. Foto: TASR

V súvislosti s poslaneckou novelou zákona o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach Matovič podotkol, že štát potrebuje mať aj nejaký príjem, preto sú na schôdzi predložené aj rôzne návrhy, ktoré to majú zabezpečiť. "Je to o tom, že niekoľko sto extrémne bohatých firiem bude musieť prispieť do spoločného, aby sme mohli pomáhať ľuďom v čase núdze," dodal.