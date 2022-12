Zápis lipicanov v zozname UNESCO mimoriadne oceňuje i chovateľov v SR

dnes 16:01 -

Zápis lipicanov do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva (NKD) ľudstva je najvyššou formou ocenenia jedinečnej šľachtiteľskej a chovateľskej činnosti celých generácií Slovákov, ktorí týmto ušľachtilým zvieratám zasvätili svoj život. Minister pôdohospodárstva Samuel Vlčan (nominant OĽANO) to uviedol v súvislosti so štvrtkovým zápisom medzinárodnej nominácie "Tradície spojené s chovom koní plemena lipican", ktorý znamená deviaty prvok SR v prestížnom svetovom zozname UNESCO.

Vlčan zvýraznil Národný žrebčín v Topoľčiankach, ktorý je s chovom i šľachtením lipicanov na Slovensku najviac spätý, jeho niekdajší šéf Emil Šulgan bol tiež zakladateľom jazdeckej školy v žrebčíne Lipica v Slovinsku, ktorý dal plemenu jeho meno.

Ocenenie tradície, ktorá má na Slovensku stáročnú históriu, vyzdvihla aj ministerka kultúry SR Natália Milanová (OĽANO). "Tento zápis ma teší o to viac, že kone patria k môjmu životu od detstva. Veľký obdiv patrí najmä chovateľom a odborníkom, ktorým sa spoločným úsilím podarilo tento jedinečný fenomén aj na Slovensku zachovať až do dnešných dní," uviedla.

O zápise medzinárodnej nominácie "Tradície spojené s chovom koní plemena lipican" rozhodol vo štvrtok Medzivládny výbor Dohovoru na ochranu NKD UNESCO na svojom 17. zasadnutí v marockom Rabate.

Nomináciu podali v marci 2020 Bosna a Hercegovina, Chorvátsko, Maďarsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko a Taliansko. "Výbor rozhodol zapísať tento prvok na základe splnenia všetkých požadovaných kritérií UNESCO. Zároveň ocenil vysokú úroveň nominačného spisu a príkladnú spoluprácu predkladajúcich štátov, ktorá je plne v súlade so zásadami medzinárodnej spolupráce a podpory vzájomného porozumenia Dohovoru na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO," informovala Gabriela Kosibová, PR manažérka Slovenského ľudového umeleckého kolektívu (SĹUK), pod ktorý patrí Centrum tradičnej ľudovej kultúry (CTĽK), zaoberajúce sa aktivitami súvisiacimi s ratifikáciou Dohovoru o ochrane NKD UNESCO.

Okrem tradícií spojených s chovom lipicanov sú ďalšími zápismi SR v Reprezentatívnom zozname NKD ľudstva Fujara – hudobný nástroj a jeho hudba, Terchovská muzika, Gajdošská kultúra, Bábkarstvo na Slovensku a v Čechách, Horehronský viachlasný spev, Modrotlač, Drotárstvo a Sokoliarstvo.