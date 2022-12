Heineken plánuje zvýšiť ceny piva, keďže ceny vstupov rastú

dnes 14:01 -

Holandská pivovarnícka spoločnosť Heineken plánuje v budúcom roku zvýšiť ceny piva tam, kde to bude možné, aby vykompenzovala rastúce náklady na suroviny a energiu, najmä v Európe. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.

Druhý najväčší výrobca piva na svete očakáva v budúcom roku skokové zvýšenie vstupných nákladov na hektoliter piva spolu s výrazne vyššími nákladmi na energiu, najmä v Európe.

Heineken preto plánuje zvýšiť ceny "podľa lokálnych trhových podmienok", aby pokryl väčšinu z nárastu výrobných cien. Prevádzkový zisk však v budúcom roku pravdepodobne zaostane za čistými tržbami, uviedla spoločnosť.

Pivovarom sa tento rok podarilo do značnej miery ochrániť svoje marže pri prudkom náraste nákladov, a to zvyšovaním cien. Existuje však limit pokiaľ ide o to, koľko zákazníci zvládnu, pretože nekontrolovateľná inflácia a vyššie náklady na potraviny a energie ničia ich kúpnu silu.

Holandský pivovar v budúcom roku očakáva stabilné až mierne zvýšenie objemu predaja s nárastom na rozvíjajúcich sa trhoch a poklesom v Európe.