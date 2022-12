Výber daní sa medziročne zvýšil o dve miliardy eur, rastie aj efektivita výberu

dnes 12:31 -

Finančná správa (FS) SR vybrala na daniach v porovnaní s minulým rokom o dve miliardy eur viac. Plnenie plánu daňových príjmov štátneho rozpočtu ku koncu novembra je na úrovni 99,2 % keď nominálne príjmy dosiahli výšku 14,4 miliardy eur. Rekordný bude v tomto roku aj výsledok vymáhania daňových nedoplatkov, ktoré by malo priniesť okolo 300 miliónov eur, a postupne rastie aj efektivita výberu daní, uviedol vo štvrtok na tlačovej konferencii prezident FS Jiří Žežulka.

"Veľmi pravdepodobne rozpočet naplníme a dosť pravdepodobne ešte rozpočet preplníme oproti očakávaniam," povedal Žežulka. Podľa predbežných ukazovateľov podľa prezidenta FS rastie aj efektivita výberu daní a klesá daňová medzera.

Finančná správa vykonala v tomto roku 6187 daňových kontrol, celkový objem nálezov z týchto kontrol bol až 343 miliónov eur. Dobrou správou pre klientov je podľa Žežulku fakt, že sa podarilo skrátiť dĺžku daňovej kontroly približne o dva mesiace. "V tomto trende budeme pokračovať aj v nasledujúcom roku," dodal.

Úspory nákladov prinášajú FS zmeny v oblasti IT. FS intenzívne rokuje aj s dodávateľmi IT systémov a za dva roky sa jej podarilo vyrovnať už 15 IT systémov a v riešení je ďalších deväť. Celkovo sa na prevádzkových nákladoch v oblasti IT podarilo ušetriť už jeden milión eur.

V najbližšom období od januára budúceho roka zavádza FS automatickú registráciu podnikateľov a daňové identifikačné číslo im bude zasielať elektronicky. Na portáli FS by sa mala zaviesť možnosť platby kartou a kartou by sa mal dať zaplatiť aj nedoplatok na dani u exekútora na daňovom úrade.