Indická ekonomika v 2. kvartáli vzrástla o 6,3 %

Tempo rastu indickej ekonomiky kleslo v letnom kvartáli na polovicu. Dôvodom bolo zoslabenie narušení spôsobených protipandemickými opatreniami. Hrubý domáci produkt (HDP) v 2. kvartáli (od júla do septembra) prebiehajúceho fiškálneho roka 2022/23 medziročne stúpol o 6,3 % po náraste o 13,5 % v predchádzajúcich troch mesiacoch, uviedlo indické ministerstvo pre štatistiky. Ekonómovia počítali s +6,2 %.

Vláda očakáva v prebiehajúcom fiškálnom roku (do 31. marca 2023) zvýšenie HDP o 6,8 % až 7 %. To by bolo v súlade s tempom expanzie spred začiatku pandémie ochorenia COVID-19, ktorá spôsobila prudké fluktuácie.

V prebiehajúcom štvrťroku sa očakáva spomalenie rastu ekonomiky. Dôvodom je zvýšenie úrokových sadzieb a ochladenie exportu.

Motorom rastu zostáva sektor služieb, pričom hlavným rizikom, ohrozujúcim indickú ekonomiku, je oslabenie globálneho dopytu.