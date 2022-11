Dovoz ruského LNG do EÚ vzrástol zhruba o 40 %

dnes 16:01 -

Európska únia (EÚ) tento rok znížila svoju závislosť od ruskej energie, zakázala dovoz uhlia a pripravila aj ropné embargo. Ale import jednej komodity zažíva rozmach a je nepravdepodobné, že by v dohľadnej dobe musel čeliť bojkotu Únie. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.

Dovoz skvapalneného zemného plynu (LNG) z Ruska vzrástol za rok približne o 40 %, keďže kupujúci sa snažia nahradiť zmenšujúce sa toky potrubím. Je to horká pilulka pre mnohých v európskom bloku, ktorý uvalil prísne sankcie na Moskvu, aby ju pripravil o prostriedky na podporu vojny na Ukrajine.

EÚ minula od januára do konca septembra za ruský LNG rekordných 12,5 miliardy eur, päťkrát viac ako rok predtým.

Prudký dopyt z krajín, ako sú Francúzsko a Belgicko, pomohol v tomto roku urobiť z Ruska druhého najväčšieho dodávateľa LNG do severozápadnej Európy, čo je síce ďaleko za USA, ale pred Katarom. Ukázali to údaje o sledovaní lodí a prístavov.

Pred inváziou na Ukrajinu vo februári bol plyn z Ruska prepravovaný potrubiami najväčším zdrojom energie v Európe. Vzhľadom na to, že Kremeľ odvtedy obmedzuje tieto dodávky, bol región nútený doviezť viac LNG z celého sveta vrátane Ruska, aby naplnil svoje zásobníky pred zimou.

"Ruský LNG musí naďalej prúdiť," povedala Anne-Sophie Corbeauová z Centra globálnej energetickej politiky Kolumbijskej univerzity, podľa ktorej je situácia na trhu čoraz napätejšia.

Spomedzi európskych krajín prestali nakupovať ruský LNG iba Spojené kráľovstvo a pobaltské štáty. To kontrastuje s postojom k ruskej rope, ktorej sa väčšina kupcov v Európe vyhýba a 5. decembra začne na ňu platiť embargo EÚ.

O úplnom embargu na ruský plyn sa nikdy vážne neuvažovalo, vzhľadom na nedostatok globálnych dodávok a vyhliadky na ešte napätejší trh v budúcom roku. Napriek tomu sa EÚ snaží o hľadanie alternatívnych dodávok. V marci sa blok zaviazal, že tento rok nahradí takmer dve tretiny ruského plynu dovozom odinakiaľ, pričom väčšina bude vo forme LNG.

Ruský plyn v súčasnosti tvorí menej ako 10 % dodávok paliva v regióne, čo je pokles z viac ako tretiny v minulom roku, ale podiel LNG na dodávkach z Ruska je takmer polovičný.

Dodávky v rámci Európy nie sú ani zďaleka rovnomerné, ukazujú údaje o sledovaní lodí. Keďže Británia odmietla ruský LNG, náklad našiel odberateľa inde, pričom ruské dodávky do belgických prístavov sa od januára do októbra viac ako zdvojnásobili a dovoz do Francúzska vzrástol o 60 %.

Väčšina globálnych dodávok LNG je viazaná na dlhodobé zmluvy. A predajcovia sú často veľké nadnárodné spoločnosti, ktoré nie sú pod kontrolou vlád.

Francúzska spoločnosť TotalEnergies má napríklad 20-percentný podiel v Jamal LNG, najväčšom ruskom výrobnom závode na skvapalnený plyn. A hoci spoločnosť zastavila nové investície v Rusku a predala niektoré aktíva v krajine, zaviazala sa zostať v Jamale, aby pomohla zabezpečiť dodávky plynu do Európy, pokiaľ to sankcie dovolia. Total vlastní tiež 19 % v ruskej spoločnosti Novatek PJSC, ktorá projekt kontroluje.

"Za súčasných podmienok nemôžu existovať dobré a zlé projekty LNG," povedal v októbri generálny riaditeľ Novatek Leonid Michelson.

Do Európy začal posielať LNG aj štátny energetický gigant Gazprom, ktorý je predovšetkým dodávateľom komodity cez plynovody. Hoci LNG z jeho rozsiahleho projektu Sachalin 2 na ruskom Ďalekom východe smeruje vo všeobecnosti do Ázie, nové menšie zariadenie na ruskom pobreží Baltského mora poslalo prvé dodávky do Grécka.

To neznamená, že Rusko v budúcnosti neobmedzí Európe dodávky LNG, ako to robí v prípade potrubí. Začiatkom tohto roka Moskva zakázala dodávky skvapalneného plynu bývalej divízii Gazpromu v Nemecku, ktorú vláda v Berlíne znárodnila. Niektorí kupujúci sa obávajú tiež, že ruská vláda môže požadovať platby v rubľoch za LNG, ako to urobila za plyn z potrubí na jar, ale zatiaľ k takémuto rozhodnutiu nedošlo.