ECB: Miera inflácie v eurozóne ešte nedosiahla vrchol

"Rada by som videla, že inflácia v októbri dosiahla svoj vrchol, ale obávam sa, že tak ďaleko to ešte nie je," vyhlásila. Existuje podľa nej ešte príliš veľa neistoty, než aby sa dalo predpokladať, že inflácia skutočne dosiahla svoj vrchol, a to najmä v jednom bode – tam, kde sa vysoké náklady na energie na veľkoobchodnej úrovni premietajú do maloobchodných cien.

Celkové tempo rastu spotrebiteľských cien v novembri zrejme prvýkrát po roku a pol spomalilo. Zostalo ale nad desiatimi percentami, ako predpovedajú takmer všetci ekonómovia. Údaje o inflácii v eurozóne štatistici zverejnia v stredu.

Investori teraz hľadajú akúkoľvek známku toho, že záujem ECB o masívne zvyšovanie úrokových sadzieb po najrazantnejšom zvyšovaní nákladov na pôžičky za čias jej existencie by mohol začať slabnúť. Navyše v čase, keď sa eurozóna pripravuje na recesiu.

Niektorí členovia Rady guvernérov ECB už vyzvali na spomalenie tempa zvyšovania úrokov, okrem iného aj kvôli plánom začať sa zbavovať dlhopisov za päť biliónov eur nakúpených v čase nedávnych kríz. Iní však vidia len malý priestor na zmiernenie tempa zvyšovania úrokov, keď inflácia dosahuje viac ako päťnásobok dvojpercentného cieľa ECB.

Lagardeová dodala, že pri rozhodovaní, ako veľmi a na akú výšku úroky porastú, bude ECB vychádzať z aktualizovaného výhľadu, pretrvávania šokov, reakcie miezd a inflačných očakávaní. To podľa nej môže znamenať, že pri pretrvávajúcich cenových tlakoch sa náklady na pôžičky dostanú na úroveň, ktorá obmedzí hospodársky rast.