B.Kollár: Hlasoval by som za bankový odvod, ale nemôže to zlikvidovať banky

Predseda Národnej rady (NR) SR a líder koaličného hnutia Sme rodina Boris Kollár by zahlasoval za bankový odvod, ak bude taký návrh predložený. Musí to však byť nastavené tak, aby to nezlikvidovalo banky. Spomenul napríklad časové ohraničenie odvodu.

"My musíme rokovať s tým partnerom, ako je napríklad bankový sektor, ktorý povie, že keď to bude ohraničené, že to nejakým spôsobom prežijú," skonštatoval Kollár v utorok v parlamente s tým, že rokoval aj s bankármi. Takýto návrh je podľa neho potrebné predložiť. "Neviem, kto to predloží, vláda nemôže, lebo tá má podpísané memorandum," dodal.

Zároveň poznamenal, že niekde treba získať peniaze na pomoc pre ľudí, najlepšie od spoločností, ktoré majú nadmerné zisky. "Teraz je doba, keď musí vláda rozdávať, potrebuje podržať domácnosti s cenami elektrickej energie, potrebuje podržať domácnosti s cenami plynu, tepla, ale to nie je zadarmo, musí to niekde zobrať," podotkol Kollár.