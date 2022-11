PSK buduje za Nižným Slavkovom nový most za viac ako milión eur

dnes 16:01 -

Nad potokom Kanišov za obcou Nižný Slavkov stavia Prešovský samosprávny kraj (PSK) prostredníctvom Správy a údržby ciest (SÚC) PSK nový most, ktorý nahradí pôvodný vyše 70-ročný. Stavebné práce na ceste tretej triedy sa začali v júli 2022 a mali by potrvať do mája nasledujúceho roka. Na investičnú akciu vyčlenil PSK z vlastných zdrojov 1,04 milióna eur. TASR o tom informovala jeho hovorkyňa Daša Jeleňová.

"Starý, vyše 70-ročný most, si vzhľadom na svoj vek, nevyhovujúce parametre a veľmi zlý stavebno-technický stav hodnotený stupňom šesť už naozaj zaslúžil opravu alebo, lepšie povedané, náhradu. Výstavbou nového obyvateľom Nižného Slavkova a okolitých obcí jednoznačne zlepšíme podmienky cestnej dopravy. Most zároveň predstavuje významné dopravné spojenie okresov Sabinov a Levoča," uviedol predseda PSK Milan Majerský.

Na stavbe s dĺžkou premostenia 20,55 metra a šírkou ôsmich metrov sa počas uplynulých týždňov vykonala demolácia pôvodného telesa, odkopanie prechodových oblastí a časti spodnej stavby mosta. Vyhotovili sa základy podkladových betónov a mikropilót a taktiež železobetónové opory. Ložiskové bloky sa obetónovali a osadili prefabrikované nosníky.

"V najbližšom období v závislosti od klimatických podmienok, ktoré sú nateraz priaznivé, budú na objekte pokračovať ďalšie práce," priblížil riaditeľ SÚC PSK Marcel Horváth.

Počas realizácie stavebných prác je cestná premávka v danom úseku za Nižným Slavkovom vedená cez dočasné premostenie, ktoré je súbežne zriadené popri rekonštruovanom mostnom objekte.

Aktuálne SÚC PSK na území kraja realizuje aj ďalšie stavebné akcie zamerané na obnovu mostných objektov. Konkrétne sa opravuje most v obci Radvaň nad Laborcom, vo Vyšných Repašoch, v Jarovniciach nad potokom Malá Svinka i pred Krivanami. Taktiež sa rekonštruuje mostné teleso ponad rieku Poprad pred Spišskou Teplicou, v Tatranskej Kotline-Lendaku, v Liptovskej Tepličke či v Huncovciach. Obnovou prechádzajú aj mosty za Veľkou Frankovou, v Nižnom Hrušove, Raslaviciach, cez Jalovský potok pri odbočke do Jalovej a na Solivarskej ulici v Prešove.