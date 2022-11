Rusko diskutuje s Kazachstanom a Uzbekistanom o vytvorení plynárenskej únie

dnes 14:31 -

Rusko diskutuje s predstaviteľmi Kazachstanu a Uzbekistanu o prípadnom vytvorení "plynárenskej únie," ktorá by mala podporiť dodávky plynu medzi krajinami. Uviedli to v utorok predstavitelia ruskej vlády. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.

Podpredseda ruskej vlády Alexander Novak povedal, že okrem podpory vzájomných dodávok bude cieľom únie aj zlepšenie dodávok do ďalších krajín vrátane Číny. Ďalšie detaily však nezverejnil. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov dodal, že o podrobnostiach sa musí ešte rokovať, hlavnou myšlienkou je však koordinácia plánov dodávok.

Ako príklad uviedol severný Kazachstan, ktorý dováža plyn z Ruska a kde kazašská vláda zvažuje výstavbu plynovodu na dodávky kazašského plynu. V rovnakom čase Rusko zvyšuje produkciu na východnej Sibíri, dodal Peskov, pričom naznačil, že Kazachstan by sa mohol nákupom ruského plynu vyhnúť výdavkom "za desiatky miliárd dolárov" na výstavbu nových plynovodov. Hovorca kazašského prezidenta Kasyma-Žomarta Tokajeva reagoval, že ruský prezident Vladimir Putin predložil takýto plán Tokajevovi počas stretnutia v pondelok (28. 11.), podrobnosti však nezverejnil.

Rusko, ktoré veľký objem plynu vyváža, sa do invázie na Ukrajinu koncom februára sústreďovalo najmä na vývoz do Európy. Sankcie Európskej únie zavedené na ruský energetický sektor po útoku na Ukrajinu však nútia Moskvu presmerovávať veľký objem energetickej produkcie do ázijských krajín.