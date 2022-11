Španielske banky zvažujú, že napadnú vládny návrh bankovej dane na súde

dnes 15:46 -

Španielske banky Bankinter a Caixabank zvažujú, že napadnú nový vládny návrh bankovej dane na súde. Uviedli to v pondelok vedúci predstavitelia oboch veriteľov. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.

Upravený návrh dane z neočakávaných príjmov španielskych bánk a veľkých energetických spoločností prekonal minulý týždeň prvú prekážku, keď prešiel dolnou komorou parlamentu vďaka poslancom z vládnej koalície a niekoľkých regionálnych strán.

Cieľom španielskej vlády je do roku 2024 získať z navrhovanej dane 3 miliardy eur aj napriek varovaniu Európskej centrálnej banky (ECB) na jej možný nepriaznivý vplyv na ekonomiku a negatívny vplyv na solventnosť bánk.

"Samozrejme, že to napadneme. Je to úplne nespravodlivé, diskriminačné a konfiškačné," povedala generálna riaditeľka Bankinter María Dolores Dancausová na finančnom podujatí v Madride. Banka by to podľa nej mohla urobiť po zúčtovaní prvej časti platby dane, čo by podľa legislatívy malo byť vo februári.

Gonzalo Gortázar, generálny riaditeľ Caixabank, najväčšej banky v krajine podľa aktív, na tom istom podujatí uviedol, že ak bude finálny návrh obsahovať prvky, ktoré nie sú v súlade so zákonom, je povinnosťou vedenia banky odvolať sa proti nemu. "Ale počkáme si na konečný text, aby sme mohli urobiť rozhodnutie," dodal Gortázar.

Ak totiž politické strany v senáte, v hornej komore parlamentu, urobia dodatočné zmeny, dolná komora bude musieť návrh prediskutovať znova. Bankoví manažéri vrátane Gortázara však v pondelok zároveň povedali, že neočakávajú žiadne dodatočné zmeny.

Začiatkom tohto mesiaca bol návrh bankovej dane upravený tak, aby zahŕňal poplatky pre miestne divízie zahraničných veriteľov po tom, ako ECB o pôvodnom návrhu povedala, že naruší hospodársku súťaž.

Akékoľvek prípadné napadnutie dane na súde by predstavovalo bezprecedentný právny krok.

Generálny riaditeľ BBVA Onur Genc v tejto súvislosti uviedol, že jeho banka bude analyzovať dôsledky návrhu bankovej dane a "včas sa rozhodneme, či sa proti nemu odvolá".