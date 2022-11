Kazachstan zvažuje prevzatie energetikých firiem po výpadkoch prúdu

dnes 13:31 -

Kazachstan v pondelok varoval, že by mohol znárodniť energetické spoločnosti po nedávnom výpadku dodávok, ktorý spôsobil, že tisíce ľudí zostali bez elektriny v mrazivých teplotách. TASR o tom informuje na základe správy AFP.

Energetické spoločnosti v tejto stredoázijskej krajine bohatej na ropu zápasia s problémami, pričom vláda to pripisuje zlému hospodáreniu.

Bývalá sovietska krajina je pritom čistým vývozcom energie. Vysoké ceny plynu však tento rok vyvolali historické a krvavé protesty a starnúca infraštruktúra vedie k pretrvávajúcim výpadkom elektriny.

Kazachstan získava takmer všetku svoju elektrinu z plynu a uhlia, len časť elektriny dováža, a to pre regióny na juhu krajiny. Tisíce ľudí sú od nedele (27. 11.) bez kúrenia na severe Kazachstanu s teplotami okolo -30 stupňov Celzia po havárii v elektrárni zásobujúcej mesto Ekibastuz.

"Prezident Kasym-Žomart Tokajev poveril premiéra Alichana Smajlova, aby preskúmal otázku znárodňovania problematických energetických aktív," uviedol prezidentov hovorca Ruslan Želdibaj na Facebooku. "Ich zlé hospodárenie spôsobuje havárie a výpadky v dodávke elektriny," povedal a dodal, že zodpovední za nehodu v meste by mali byť "pohnaní pred súd".

Kazachstan získal nezávislosť od Sovietskeho zväzu (ZSSR) v roku 1991, ale spolieha sa na elektrickú sústavu prepojenú so štyrmi ďalšími stredoázijskými štátmi bývalého ZSSR. Kazachstan, ako aj susedné Kirgizsko a Uzbekistan utrpeli v januári obrovský výpadok prúdu. Minulý mesiac kazašské úrady uviedli, že 65 % regionálnych elektrických rozvodných sietí potrebuje opravu.

Prezident Tokajev bol tento mesiac opäť zvolený do úradu, no medzinárodní pozorovatelia uviedli, že nečelil žiadnej skutočnej konkurencii. Za bývalého vodcu, autoritárskeho Nursultana Nazarbajeva, ktorý bol pri moci tri desaťročia, bol energetický sektor liberalizovaný a prešiel do rúk mocných oligarchov.