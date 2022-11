Najdôležitejšie správy TASR zo svetovej ekonomiky

dnes 8:46 -

Tlačová agentúra Slovenskej republiky prináša redakčný výber najdôležitejších správ zo svetovej ekonomiky, vydaných v ekonomickom servise TASR v 47. týždni 2022:Dauha 21. novembra - Katarská spoločnosť QatarEnergy podpísala 27-ročný kontrakt na dodávky skvapalneného zemného plynu (LNG) pre čínsky koncern Sinopec. Je to najdlhší kontrakt, aký bol doteraz v oblasti LNG podpísaný, k čomu prispievajú súčasné prudké výkyvy na trhu. Tie nútia kupcov hľadať dlhodobé kontrakty. Paríž 22. novembra - Svetová ekonomika by sa v budúcom roku mala vyhnúť recesii, avšak najväčšia energetická kríza od 70. rokov minulého storočia spôsobí výrazné spomalenie rastu, pričom najviac utrpí Európa. Uviedla to v utorok v najnovšej prognóze Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD). Svetová ekonomika by mala podľa OECD dosiahnuť v tomto roku 3,1-percentný rast, v budúcom roku však počíta s výrazným spomalením na 2,2 %. Situácia by sa mala opäť zlepšiť v roku 2024, v ktorom očakáva rast o 2,7 %.Brusel 22. októbra - Európska komisia (EK) v utorok navrhla mechanizmus korekcie trhu na ochranu podnikov a domácností v EÚ pred nadmerne vysokými cenami plynu. Cieľom nového mechanizmu je znížiť volatilitu na európskych trhoch s plynom a zároveň zabezpečiť bezpečnosť dodávok plynu. Navrhovaný nástroj pozostáva z bezpečnostného cenového stropu 275 eur pre deriváty na burze TTF na mesiac dopredu.Brusel/Štrasburg 23. novembra - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) v stredu v Štrasburgu prijali rozpočet EÚ na budúci rok, ktorý predsedníčka EP Roberta Metsolová už aj podpísala. Celkový rozpočet na rok 2023 je 186,6 miliardy eur vo viazaných rozpočtových prostriedkoch, kým platby sú stanovené na 168,7 miliardy eur. Budúcoročný rozpočet podľa europoslancov zaistí lepšiu a účinnejšiu podporu pri riešení dôsledkov vojny na Ukrajine a procesu obnovy po pandémii.Brusel 23. novembra - Skupina siedmich najvyspelejších krajín sveta G7 chce stanoviť cenový strop na ruskú ropu v pásme 65 USD až 70 USD za barel (159 litrov). Predstavitelia krajín Európskej únie (EÚ) aktuálne rokujú o návrhu G7. Ich názory sú rozdelené, niektoré štáty požadujú stanovenie maximálnej ceny oveľa nižšie, iné, naopak, považujú navrhovaný strop za príliš nízky. Skupina G7 by mala zaviesť strop na cenu ruskej ropy dopravovanej po mori 5. decembra. Toto opatrenie je súčasťou sankcií proti Rusku s cieľom znížiť jeho príjmy z exportu ropy, ktorými financuje útočnú vojnu na Ukrajine.Brusel/Štrasburg 24. novembra - Poslanci EP schválili vo štvrtok Ukrajine pôžičku 18 miliárd eur ako reakciu na ruskú agresiu. Táto suma pokryje v roku 2023 približne polovicu z odhadovaných nákladov Ukrajiny, ktoré mesačne predstavujú tri až štyri miliardy eur. Peniaze sa podľa návrhu EK použijú na podporu základných verejných služieb - prevádzkovanie nemocníc a škôl, poskytovanie bývania pre premiestnených ľudí, makroekonomickú stabilitu a obnovu kritickej infraštruktúry, ktorú zničili ruské vojnové aktivity.Brusel 24. novembra - Ministri členských krajín EÚ zodpovedných za energetiku sa vo štvrtok na mimoriadnom zasadnutí v Bruseli nedohodli na balíku, ktorý má zmierniť dopady energetickej krízy. Dôvodom je nespokojnosť s korekčným mechanizmom na ochranu podnikov a domácností v EÚ pred vysokými cenami plynu, uviedol minister hospodárstva SR Karel Hirman. Ministri sa v tejto veci opäť stretnú 13. decembra v Bruseli. Dohodli na však na odsúhlasení zjednodušenia povoľovacích procesov pre obnoviteľné zdroje energie, spoločných nákupov plynu a na princípe solidarity pri zaistení dodávok plynu, čo podporuje aj Slovensko.Berlín 25. novembra - Nemecká ekonomika rástla v uplynulom kvartáli rýchlejšie, než sa predpokladalo. Hrubý domáci produkt (HDP) sa počas troch mesiacoch od júla do konca septembra po úprave o cenové, sezónne a kalendárne vplyvy medzikvartálne zvýšil o 0,4 % po +0,1 % v 2. štvrťroku, uviedol spolkový štatistický úrad Destatis a revidoval svoj prvý odhad, ktorý počítal s expanziou o 0,3 %.