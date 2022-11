R. Trnka chce v KSK realizovať rozvojové projekty, otáznym sú príjmy rozpočtu

dnes 16:31 -

Staronový predseda Košického samosprávneho kraja (KSK) Rastislav Trnka vníma ako zásadné v novom období realizovať plánované rozvojové projekty. Zároveň kritizuje vládu za okresávanie príjmov samospráv, pričom problémom je zostavenie krajského rozpočtu na budúci rok. "Bude to veľmi náročný rozpočet vzhľadom na to, že doteraz nevieme, aké budeme mať príjmy, avšak vieme, ako nám rastú výdavky," povedal po piatkovom ustanovujúcom zasadaní krajského zastupiteľstva.

Trnka hovorí o dotiahnutí projektov na rozvoj kraja z minulého obdobia. "Ja sa teším na projekt budovania akvaparku, geotermálnej elektrárne, znovuobnovy kúpeľníctva a ďalších projektov, ktoré máme v zásobníku v rámci integrovanej územnej stratégie za celý kraj. Sú tam projekty za vyše tri miliardy eur. Zároveň máme vyčlenených v rámci tejto kapitoly eurofondov len približne 170 miliónov eur, čiže naozaj tu bude čo robiť," povedal. Poukázal aj na potrebu udržať tempo opráv ciest a mostov. "To bude veľmi náročné, keď sa nám vláda a parlament snaží nevhodným spôsobom okresávať zdroje príjmu," uviedol.

Momentálne pripravený návrh budúceho rozpočtu KSK podľa neho nepočíta so žiadnymi investíciami, dotácie poskytované krajom sú znížené zhruba na polovicu. "V podstate ledva vykrývame bežnú prevádzku a ešte budeme musieť asi znižovať stavy zamestnancov, na čo ja osobne vidím veľmi malý priestor, keďže v minulom volebnom období sme znížili počet zamestnancov v organizáciách o celkovo 400 ľudí," povedal Trnka.

Poukázal na to, že nosným zdrojom príjmu pre vyššie územné celky je príjem z podielových daní, ktorý by sa mal schválením zvýšeného daňového bonusu znížiť. "To, čo robí vláda, je absolútne likvidačné smerom ku samosprávam a najviac je to likvidačné smerom ku vyšším územným celkom," povedal Trnka.

Aký výpadok bude schválenie návrhu v parlamente pre KSK znamenať, nie je podľa Trnku stále jasné. "Je tam viacero premenných, keď sme to rátali, tak by tam mal byť výpadok medzi 30 až 40 miliónmi eur. Treba však povedať, že ministerstvo financií doteraz nezverejnilo odhad vývoja podielových daní, čo je maximálne nekorektné. Je to jednoducho podraz na samosprávy, ktoré už v tomto čase mali mať návrh rozpočtov na stoloch a v zastupiteľstvách," uviedol predseda KSK. Zároveň podľa neho ministerstvo financií predikuje, že len 37 percent rodičov si uplatní daný bonus. "To sme si všimli možno len pred dvoma týždňami. To znamená, že ten výpadok môže byť pri dvojnásobku rodičov 60 až 80 miliónov. To sa ani nedá inak nazvať ako katastrofou," konštatoval šéf kraja.

Nie je podľa neho možné ukladať samosprávam zákonné kompetencie a povinnosti a zároveň neposkytovať dostatok prostriedkov na ich vykonávanie. Trnka už v tejto veci oslovil aj ústavných právnikov. Predsedovia krajov aj primátori podľa neho vyvinú úsilie, aby ku krízovému scenáru nedošlo.