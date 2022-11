EÚ varuje USA, že sa kráti čas na vyriešenie sporu okolo podpory elektromobilov

dnes 13:31 -

Európska únia (EÚ) v piatok varovala, že sa kráti čas na vyriešenie sporu s USA týkajúcom sa ich plánov na podporu nákupu elektromobilov a ďalších zelených produktov, pokiaľ boli vyrobené v Severnej Amerike. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.

Podľa EÚ zákon na zníženie inflácie (Inflation Reduction Act), ktorý má vstúpiť do platnosti v januári, porušuje pravidlá medzinárodného obchodu. Brusel tvrdí, že Spojené štáty by ním podporili svoj trh s elektromobilmi na úkor EÚ.

Zákon tiež obsahuje balík výdavkov na klimatické a energetické politiky v objeme 369 miliárd USD (354,36 miliardy eur) vrátane daňových kreditov na elektromobily vyrobené v Severnej Amerike a podpory dodávateľských reťazcov pre výrobu batérií v USA.

Podľa českého ministra priemyslu a obchodu Jozefa Síkelu tento zákon vyvoláva obavy u všetkých členských štátov EÚ. Pred stretnutím úniových ministrov obchodu uviedol, že čas sa kráti a vyjadril nádej, že spor by sa mohol vyriešiť do 5. decembra, keď sa stretnú vrcholoví predstavitelia USA a EÚ.

Ministri by sa mali oboznámiť s pokrokom, ktorý dosiahla spoločná pracovná skupina USA a EÚ založená na začiatku novembra.

Holandská ministerka obchodu Liesje Schreinemacherová označila americký zákon za znepokojivý a požaduje čo najrýchlejšie výsledky od spoločnej pracovnej skupiny. Jej švédsky náprotivok Johan Forssell dodal, že na riešenie už nezostáva veľa času. "Nemôžeme dlho čakať, kým prijmeme rozhodnutie. Takže si myslím, že čoskoro budeme musieť konať."

Podľa írskeho vicepremiéra a ministra obchodu Lea Varadkara by bolo ideálne, ak by EÚ a USA dospeli k dohode na decembrovom stretnutí transatlantickej Rady pre obchod a technológie (Trade and Technology Council, TTC). Ak sa to nestane, EÚ bude nútená konať.

Francúzsky minister pre zahraničný obchod Olivier Becht uviedol, že prechod k zelenej ekonomike v USA sa musí udiať férovo bez porušovania hospodárskej súťaže a pravidiel Svetovej obchodnej organizácie (WTO). Ministri by podľa neho mali diskutovať o tom, ako presvedčiť USA, aby zákon zmenila, inak bude EÚ musieť prijať "iné opatrenie". Varoval však, že spor sa nesmie skončiť závodmi v podpore, čo by bolo kontraproduktívne.