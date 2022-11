Eustream odmieta navrhovanú daň z potrubia

dnes 17:16 -

Prepravca plynu eustream odmieta zavedenie špeciálnej dane z potrubia, ktorou sa má zaoberať Národná rada (NR) SR. Firma argumentuje, že daň z osobitej stavby je zameraná iba na jednu konkrétnu spoločnosť, ktorá navyše zo súčasnej energetickej krízy neprofituje, ale je ňou, naopak, zasiahnutá. Navyše ide o paušálnu majetkovú daň, ktorú by spoločnosť musela platiť bez ohľadu na jej skutočné výsledky, uviedol vo štvrtok eustream.

"Rozumieme, že vláda SR v súčasnosti potrebuje nájsť zdroje na kompenzovanie drahých energií. Prijatie takejto dane však nemožno považovať za vhodné riešenie, keďže by mohlo viesť k ohrozeniu stability firmy so strategickým významom pre energetické zásobovanie domáceho i ďalších európskych trhov," uviedol eustream. Firma verí, že poslanci zohľadnia rozumné argumenty ako aj faktickú stránku veci a návrh odmietnu.

Očakávaný výnos navrhovanej dane je podľa dôvodovej správy viac než 126 miliónov eur ročne, čo zodpovedá takmer polovici dosiahnutého zisku firmy z posledného účtovného obdobia. Spoločnosť upozornila, že v niektorých scenároch by dokonca táto daň mohla eustream poslať do straty. "Takého diskriminačné zdaňovanie namierené proti jednému investorovi považujeme za nesúladné s ústavným právom podnikať a vlastniť majetok, k čomu sme poslancom NR SR predložili podrobnú argumentáciu," zdôraznil eustream.

Oproti predvojnovým časom toky zemného plynu cez územie Slovenska poklesli približne o dve tretiny a naďalej pretrváva riziko úplného zastavenia ruských tokov. Eustream upozornil, že z tohto dôvodu žiadne mimoriadne zisky nemá, práve naopak, zaznamenáva pokles ziskovosti. Dôsledky vojny na Ukrajine už viedli k zníženiu hodnotenia Eustreamu od ratingových agentúr, čo sťažuje schopnosť refinancovať dlhopisy splatné v rokoch 2025 a 2027. Spoločnosť preto voľné prostriedky v najbližších obdobiach plánuje rezervovať na splatenie svojich záväzkov.

Návrhom zákona sa vo štvrtok zaoberal aj parlamentný výbor pre financie a rozpočet. I keď návrh predložili koaliční poslanci za hnutie OĽANO, ich kolega Peter Kremský (OĽANO) návrh kritizoval. Bolo by podľa neho spravodlivé, ak by sa návrh upravil tak, aby sa vzťahoval aj na iné podniky. Dodal, že ak by došlo k zdaneniu, ako je navrhnuté, eustreamu by to spôsobilo finančné problémy. Zdôraznil, že nie je proti návrhu, ale treba ho nastaviť lepšie. Kremský pripomenul, že na druhej strane bola doteraz rafinéria Slovnaft ponechaná bez zdanenia.

Predkladateľ návrhu poslanec Milan Vetrák (OĽANO) reagoval, že sa nebráni tomu, aby boli do zákona zahrnuté aj ďalšie podniky. Treba však podľa neho prísť s návrhom. Potvrdil, že zdanená bude určite aj rafinéria Slovnaft.