ECB bude pokračovať sprísňovaní menovej politiky v rámci boja proti inflácii

dnes 15:46 -

Predstavitelia Európskej centrálnej banky (ECB) sa zhodli na tom, že by mala pokračovať v normalizácii a sprísňovaní menovej politiky s cieľom bojovať proti vysokej inflácii, a to aj v prípade plytkej recesie. Ukázala to vo štvrtok zápisnica z októbrového zasadnutia ECB. TASR o tom informuje na základ správ Bloomberg a Reuters.

Podľa predstaviteľov ECB výhľad inflácie sa naďalej zhoršuje, pričom tempo jej rastu je príliš vysoké a opakovane prekračuje cieľ banky na úrovni 2 %. Stúpa tak riziko, že by sa vysoká miera inflácie mohla zakoreniť, takže úrokové sadzby budú musieť ďalej rásť, ukázala zápisnica zo stretnutia 26. až 27. októbra.

ECB na stretnutí zvýšila úrokové sadzby o 75 bázických bodov, aby zabrzdila infláciu. Kľúčová sadzba na hlavné refinančné operácie tak vzrástla na 2 %, sadzba na jednodňové refinančné operácie na 2,25 % a depozitná sadzba na 1,50 %. Celkovo banka od júla zvýšila úroky o 200 bázických bodov, čo je najrýchlejšie sprísnenie politiky v jej histórii.

Zvýšenie sadzieb o 75 bázických bodov podporila veľká väčšina členov menového výboru, hoci "niekoľkí" chceli menší nárast, o 50 bodov.

A zatiaľ čo ECB sľúbila ďalšie zvýšenie sadzieb, trhy očakávajú na budúcom zasadnutí 15. decembra ich miernejší nárast, o 50 bázických bodov, keďže rad politikov naznačil, že by bolo vhodné spomalenie.

Možným kompromisom môže byť menšie zvýšenie sadzieb spojené so skorším začiatkom redukcie portfólia dlhopisov nakúpených v rámci programu ECB v hodnote 3,3 bilióna eur v procese známom ako kvantitatívne sprísňovanie.

No aj keď ECB spomalí tempo zvyšovania úrokov, trhy predpovedajú, že úroková sadzba z vkladov sa v budúcom roku zdvojnásobí na 3 %, keďže potrvá roky, kým inflácia, ktorá v októbri dosiahla 10,6 %, klesne späť na 2-percentný cieľ ECB, možno až v roku 2025.