Prvý plávajúci terminál na LNG dorazil do prístavu v Nemecku

dnes 16:16 -

Prvá z niekoľkých lodí, ktoré budú slúžiť Nemecku ako terminály na dovoz a úpravu skvapalneného plynu (LNG), dorazila v stredu do prístavu Mukran v Baltskom mori. TASR o tom informuje na základe správy AP.

Nemecko sa snaží zabezpečiť si alternatívne zdroje plynu po tom, ako Rusko zastavilo transport komodity cez plynovod Nord Stream 1, ktorý vedie cez Baltské more z Ruska do Nemecka, na ktoré sa krajina dlho spoliehala. Potrubie bolo zatvorené 31. augusta pôvodne na trojdňovú údržbu, ale už sa znovu neotvorilo, pričom Moskva to pôvodne pripísala technickým problémom, z ktorých obvinila západné sankcie. Medzitým došlo na plynovode k výbuchom, ktoré ho poškodili.

Nemecká vláda sa pripravuje na možné úplné zastavenie dodávok plynu z Ruska počas zimy.

Prvá loď Neptún, dlhá 280 metrov, by mala začať prevádzku v neďalekom meste Lubmin 1. decembra.

Podobné plávajúce terminály na skladovanie a opätovné splyňovanie LNG majú doraziť do prístavu v Severnom mori koncom tohto roka.

Spolu s ďalšími opatreniami, ktoré prijala vláda v Berlíne, sa zdá, že "energetická bezpečnosť Nemecka je túto zimu zaistená," povedal v stredu zákonodarcom kancelár Olaf Scholz.