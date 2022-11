Nemecko chce zaviesť daň z nadmerných ziskov pre ropu a plyn na úrovni 33 %

dnes 16:01 -

Nemecká vláda plánuje zaviesť daň z nadmerných ziskov energetických spoločností vo výške 33 %. Daň by sa týkala producentov ropy, plynu a uhlia, uviedla agentúra Reuters, ktorá sa odvolala na zdroje z nemeckého ministerstva financií.

Ako zdroje dodali, mimoriadnu daň, ktorá by zasiahla firmy "v počte na dolnej úrovni dvojcifernej stupnice," by podniky platili z nadmerných ziskov za roky 2022 a 2023. Do platnosti by mala vstúpiť do konca tohto roka.

Nemecká vláda preskúmala viacero možností, ako získať časť príjmov, ktoré firmy získali vďaka energetickej kríze, dodali zdroje s tým, že tento nástroj predstavuje najnižšie právne riziko. Nová daň sa líši od dane z nadmerných ziskov výrobcov elektrickej energie. Tá platí spätne od 1. septembra 2022 a minimálne do júna budúceho roka.

Podľa dokumentu nemeckého ministerstva financií nová daň bude platiť pre ropné a plynárenské spoločnosti, producentov uhlia a rafinérie, ktorých zisky za tento a budúci rok budú minimálne o 20 % vyššie, než predstavuje ich priemer za roky 2018 - 2021. Podľa Kathariny Beckovej z nemeckých Zelených je však návrh nedostatočný. Ako uviedla, daň pre ropný a plynárenský sektor by mala dosahovať 60 až 80 %.