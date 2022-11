Nezaradenie výdavkových limitov ohrozuje peniaze z plánu obnovy

dnes 15:46 -

Slovensko v súčasnosti rokuje s Európskou komisiou o vyplatení druhej platby z Plánu obnovy a odolnosti SR a súčasťou týchto rokovaní je aj otázka nezaradenia výdavkových limitov do návrhu štátneho rozpočtu na budúci rok. Po stredajšom rokovaní vlády to potvrdila generálna riaditeľka sekcie plánu obnovy Úradu vlády SR Lívia Vašáková. Jej tvrdenie, že nezaradenie výdavkových limitov by mohlo ohroziť ďalšie čerpanie financií z plánu obnovy, však odmietol minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina).

"Ak by prešiel rozpočet bez limitov, komisia už nám jasne povedala, že by to považovala za zvrátenie míľnika a prinieslo by to finančné a reputačné škody," povedala Vašáková. Nejde však podľa nej o vracanie už vyplatených financií, ale o pozastavenie vyplatenia druhej žiadosti o platbu, prípadne ďalších tranží, ktoré by sme mali dostávať v ďalších rokoch. Vašáková dodala, že možností, ako splniť záväzok zavedenia výdavkových limitov, je viacero a EK je ochotná rokovať o rôznych alternatívach.

Krajniak potvrdil, že zablokoval prijatie výdavkových limitov, aby nemusel robiť škrty v plánovaných výdavkoch v sociálnej politike. "Chcem, keď sme po tvrdých vyjednávaniach našli 2,8 miliardy na pomoc rodinám, dôchodcom a ľuďom s energiami, aby sme tie peniaze mohli aj použiť, nie aby ich niekto zoškrtával," povedal Krajniak.

Minister tvrdí, že vláda bude hľadať všetky možnosti, aby sa s Európskou komisiou dohodla. "Rokovania pokračujú, my sa na nich budeme zúčastňovať, budeme hovoriť náš názor na ne, ale nebudeme súhlasiť so škrtmi v sociálnej oblasti a v prorodinnej politike," zdôraznil minister. Slovensko má podľa neho zodpovednú rozpočtovú politiku, čo potvrdzuje aj výška prirážky na svetových finančných trhoch, za ktorú si Slovensko požičiava peniaze. Odmietol úvahy Vašákovej, že by Slovensko mohlo prísť o ďalšie platby z plánu obnovy. "Nevidím to tak ako pani Vašáková," dodal Krajniak.