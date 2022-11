Najväčší bitcoinový fond na svete odmieta ukázať rezervy. Dočkáme sa ďalšieho pádu?

Zdroj: oPeniazoch.sk

Foto: pexels.com/ Ivan Babydov

dnes 15:24 -

Nedávny krach kryptomenovej burzy FTX spustil dominový efekt problémov v celom kryptosektore. Po obavách v súvislosti s burzou Crypto.com, americkou maklérskou spoločnosťou Genesis či spoločnosťou Coinbase, sa objavili ďalšie špekulácie týkajúce sa dôkazov o rezervách Grayscale.

Prečítajte si tiež: Bahamská nákupná horúčka: Ľudia zo skrachovanej burzy FTX nakúpili na ostrovoch nehnuteľnosti za desiatky miliónov dolárov

Viaceré kryptoburzy pristúpili po zlyhaní FTX k zverejneniu auditov o svojich rezervách, aby utíšili obavy investorov o bezpečnosť ich finančných prostriedkov.

Grayscale odmieta zverejniť rezervy

Správcovská spoločnosť Grayscale, ktorej vlajkovou loďou je najväčší bitcoinový fond na svete Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), tak urobiť odmietla. Podľa CNBC spoločnosť vyhlásila, že kvôli bezpečnostným obavám nebude zdieľať informácie o svojich rezervách so zákazníkmi a panika vyvolaná inými nie je podľa nej dostatočným dôvodom na obchádzanie zložitých bezpečnostných opatrení. To u investorov vyvoláva otázniky ohľadom jej finančného zdravia a o možných problémoch s likviditou.

Prečítajte si tiež: Otrasy na kryptotrhu pokračujú: Akcie firmy Coinbase padli najnižšie od jej vstupu na burzu

Grayscale patrí spolu s Genesis do vlastníctva Digital Currency Group (DCG). Tento týždeň sa bude pozorne sledovať potenciálne navýšenie kapitálu Genesis, ktorá po tom, čo minulý týždeň zastavila výbery vo svojej úverovej divízii, čelí potenciálnemu bankrotu a hľadá možnosti financovania vo výške aspoň 1 miliardy dolárov. Špekuluje sa, že finančná tieseň spoločnosti Genesis by mohla dostať DCG do situácie, kedy bude musieť premiestniť svoje aktíva. To by v rôznych scenároch mohlo ovplyvniť aj GBTC a preliať sa na bitcoinový trh.

Diskont GBTC na historických úrovniach

Cena bitcoinu sa naďalej udržiava v blízkosti dvojročného minima, pričom za posledný rok sa jeho hodnota prepadla už o 72 %. Za rovnaké obdobie si Grayscale Bitcoin Trust odpísal 81 %.

Historický vývoj prémie/diskontu GBTC k čistej hodnote aktív

Zdroj: ycharts.com

Akcie fondu sa tak prvýkrát v histórii obchodujú s diskontom viac ako 42 % k bitcoinu. Pre investorov to znamená, že ak by svoje podiely GBTC predávali v súčasnosti, získali by omnoho menej, než ak by vlastnili priamo kryptomenu.