Ak bude provizórium, nemohli by sme domácnostiam pomôcť s energiami

Ak bude rozpočtové provizórium, rezort práce by nemohol domácnostiam v roku 2023 pomôcť sumou 900 miliónov eur s energiami. Uviedol to po stredajšom rokovaní vlády minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina).

"Sociálna oblasť je oblasťou, kde máme v návrhu štátneho rozpočtu navýšenie o 2,8 miliardy eur. Z toho najväčšia časť sú dôchodcovia, rodiny s deťmi a pomoc s energiami. Ak by nebol schválený štátny rozpočet a museli by sme ísť do provizória, tak 900 miliónov eur by ´viselo´ a nevedeli by sme ich použiť na pomoc domácnostiam," upozornil.

To by podľa jeho slov bola "obrovská škoda". "Pretože máme prepočty, ako veľmi by sme vedeli domácnostiam pomôcť. Urobím všetko pre to, aby sme im aj pomohli," poznamenal.

Priblížil, že bude presviedčať poslancov v parlamente, aby štátny rozpočet na rok 2023 schválili. "Peniaze chceme bezo zvyšku použiť na pomoc ľuďom s energiami. Suma je pripravená ako pomoc na celý budúci rok, nielen na najbližšiu vykurovaciu sezónu. Vedeli by sme garantovať nižšie ceny plynu a tepla pre všetky domácnosti," dodal Krajniak. Podľa neho rozpočet na budúci rok bude schválený "skôr alebo neskôr".