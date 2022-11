ZSSK Cargo podpísala so zástupcami zamestnancov novú kolektívnu zmluvu na 2 roky

dnes 13:01 -

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia (ZSSK Cargo) dokončila kolektívne vyjednávanie so zástupcami zamestnancov a v stredu podpísali novú kolektívnu zmluvu na roky 2023 a 2024. Obe strany sa v období poznačenom vysokou infláciou zamerali predovšetkým na mzdový nárast pre zamestnancov a stabilitu na budúce obdobie. TASR o tom informovala riaditeľka kancelárie generálneho riaditeľa ZSSK Cargo Silvia Kuncová.

Dlhodobou stratégiou je podľa spoločnosti udržať si kvalitných a dobre motivovaných zamestnancov, k čomu je nevyhnutné zodpovedajúce mzdové ohodnotenie. "Pre všetkých zamestnancov ZSSK Cargo sme dohodli navýšenie základných miezd o 150 eur s účinnosťou od 1. júla 2023. Zároveň sa dohodla aj jednorazová odmena a ďalšie benefity v prospech všetkých zamestnancov už začiatkom roka 2023. Nárast osobných nákladov na zvýšenie miezd bude predstavovať ročne viac ako 10 miliónov eur pre našu spoločnosť," priblížil predseda predstavenstva a generálny riaditeľ ZSSK Cargo Roman Gono.

Spoločnosť má momentálne 4040 zamestnancov a ročné osobné náklady predstavujú 85 miliónov eur. Z toho tvoria benefity dohodnuté v podnikovej kolektívnej zmluve nad rámec Zákonníka práce sumu viac ako 5 miliónov eur ročne. Najviac z toho je pritom smerovaných na vyplatenie formou rôznych príplatkov, ktoré slúžia ako kompenzácia pri sťažených pracovných podmienkach zamestnancov a výkone odbornejších činností, vykonávaní nadčasovej práce. Medzi najvýznamnejšie patria tiež odmeny pri odchode do dôchodku a životných jubileách, či napríklad náhrady príjmu počas práceneschopnosti.

"Uzatvorenie kolektívnej zmluvy na dvojročné obdobie prináša obidvom zmluvným stranám, ale najmä zamestnancom istotu citeľného mzdového nárastu. Ak by sa guvernérom Národnej banky Slovenska potvrdila predpovedaná recesia slovenskej ekonomiky v roku 2023 a podniková kolektívna zmluva by bola uzatvorená len na jeden rok, bolo by veľmi obťažné kolektívne vyjednávať o mzdovom náraste na rok 2024," zhodnotil Peter Pikna, predseda Podnikového výboru Odborového združenia železničiarov (OZŽ) pri ZSSK Cargo a člen Dozornej rady spoločnosti.

Zároveň dodal, že ako hlavný kolektívny vyjednávač a zástupca zamestnancov si váži ústretovosť predstavenstva ZSSK Cargo, kolektívnych vyjednávačov zástupcov zamestnávateľa a súdržnosť odborových organizácií pri dohodnutí Podnikovej kolektívnej zmluvy na roky 2023 a 2024.