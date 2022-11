Bundesbank odrádza banky od "neopatrných" štedrých výplat dividend

dnes 11:31 -

Nemecké banky by nemali akcionárom sľubovať dividendy na niekoľko rokov dopredu bez ohľadu na to, že tento rok zaznamenali vysoké zisky. Ekonomické vyhliadky sa totiž zhoršujú. Pre agentúru Reuters to povedal člen predstavenstva nemeckej centrálnej banky Bundesbank Joachim Wuermeling.

Pripojil sa tak k ďalším, ktorí v Európskej centrálnej banke (ECB) dohliadajú na komerčné banky v eurozóne a ktorí vyzvali finančné inštitúcie na opatrnejšiu dividendovú politiku. "To, pred čím by sme banky chceli varovať, sú sľuby investorom na výplatu dividend v strednodobom horizonte," povedal Wuermeling. "Ak ste viazaný takýmto sľubom, napriek tomu, že prostredie sa radikálne zmenilo, dostávate sa do obrovskej dilemy," dodal.

Banky oznámili v poslednom období vysoké zisky a s nimi aj výplaty dividend a programy spätného odkúpenia akcií, k čomu prispelo výrazné zvýšenie úrokových sadzieb. Talianska banka UniCredit si stanovila vysoké ciele pri výplatách dividend v rámci plánu do roku 2024, napriek tomu, že Európska centrálna banka (ECB) preferuje opatrnejší prístup. Navyše, aj v Nemecku, kde centrálna banka očakáva na budúci rok miernu recesiu, Deutsche Bank plánuje zvýšiť nasledujúcu dividendu o 50 % a Commerzbank chce v budúcom roku vyplatiť prvú dividendu od roku 2020.

"Budúci rok môže byť náročnejší. Preto sa snažíme radiť bankám, aby si udržali dostatočný objem kapitálu a mali ho k dispozícii na vykrývanie prípadných strát," povedal Wuermeling. Ako dodal, momentálna situácia je (pre banky) stále priaznivá, to by však nemalo viesť k neopatrnosti.