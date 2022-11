MsZ vo Fiľakove schválilo podpísanie zmluvy na revitalizáciu priemyselnej zóny

dnes 13:01 -

Revitalizácia niekdajšej priemyselnej zóny v areáli bývalého Kovosmaltu vo Fiľakove, v rámci ktorej samospráva počíta s výstavbou priestorov na novú výrobu, bude stáť takmer 3,7 milióna eur. Poslanci mesta na utorňajšom zasadnutí mestského zastupiteľstva (MsZ) schválili uznesenie, ktorým poverili primátora podpísať zmluvu o dielo s víťazom verejného obstarávania. Pre TASR to uviedla hovorkyňa mesta Klaudia Mikuš Kovácsová.

"Hoci platia uznesenia bývalého zastupiteľstva o schválení projektu, primátor žiadal potvrdenie aj od aktuálneho zastupiteľstva, aby ho poverilo na podpis zmluvy s dodávateľom," vysvetlila Kovácsová. V rámci súťaže na dodávateľa stavby predložila najvýhodnejšiu ponuku spoločnosť Metrostav Slovakia, a to vo výške takmer 3,7 milióna eur.

Na projekt revitalizácie priemyselného areálu získalo Fiľakovo približne 2,1 milióna eur z programu Interreg a štátneho rozpočtu. Pôvodný projekt sa však v dôsledku rastu cien stavebných materiálov predražil, najnižšia ponuka, ktorú mesto obdržalo vo verejnom obstarávaní z prvej polovice tohto roka, predstavovala takmer 5,4 milióna eur. Plochu novej výrobnej haly preto samospráva v ďalšom obstarávaní znížila na polovicu, vzniknúť by tak malo aj o polovicu menej nových pracovných miest, a to 25 až 30.

Výstavbu nových výrobných priestorov vo forme investičného vkladu vo výške 400.000 eur podporil aj Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK), zvyšok projektu plánuje mesto financovať zo schváleného dvojmiliónového úveru. "Ostane z neho rezerva 800.000 eur, z ktorej sa budú financovať nepredvídané práce a môžu sa použiť na dofinancovanie už zazmluvnených projektov, napríklad na chodníky na Farskej lúke, druhú etapu cyklotrasy a ďalšie," skonštatovala hovorkyňa mesta.

Realizáciu projektu musí samospráva stihnúť do októbra 2023, s prácami by sa malo začať v januári a trvať by mali osem mesiacov. O budúcom investorovi, ktorý by v nových priestoroch prevádzkoval výrobu, komunikuje samospráva so Slovenskou agentúrou pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) aj BBSK.

"Pokiaľ by sme ho napriek všetkému nenašli, spoločne so župou budeme možno hľadať riešenie vo forme sociálneho podniku. Zrekonštruovaný areál bude v majetku mesta a po piatich rokoch s ním bude môcť voľne nakladať," uviedla Kovácsová.