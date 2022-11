R. Sulík: O rozpočte môžeme rokovať, ak nebude taká katastrofa

dnes 12:46 -

Opozičná SaS nemá dôvod rokovať o štátnom rozpočte. V nedeľnej diskusnej relácii TA3 V Politike to povedal líder strany Richard Sulík. Označil ho za katastrofálny a šeredný, kritizuje tiež absenciu výdavkových limitov. Predseda Národnej rady (NR) SR Boris Kollár (Sme rodina) tvrdí, že rokovať treba vždy.

"Nemáme dôvod rokovať, rozpočet je katastrofa. O čom máme rokovať pri takom šerednom rozpočte? O rozpočte môžeme rokovať, ak nebude taká katastrofa," skonštatoval Sulík.

Okrem toho, že rozpočet je podľa neho ´nepodporiteľný´, aj pre historicky najväčšie zadlženie, ktoré je nepredstaviteľné, upozorňuje, že v ňom nie sú ani výdavkové limity. Ak ich Slovensko neprijme, EÚ hrozí zastavením peňazí z plánu obnovy. Pripomína, že krajina sa k týmto výdavkom zákonom zaviazala. Ak by Únia peniaze pre Slovensko škrtla, bola by to pre krajinu hanba. "Máme veľa dôvodov, aby sme strašidelný rozpočet nepodporili," poznamenal.

Kollár je presvedčený, že rokovať treba vždy, on sám podľa vlastných vyjadrení rokuje s každým. "Som za to, aby sme neprestávali, treba sa vždy snažiť," povedal s tým, že sa treba snažiť hľadať rozumný konsenzus. Na margo výdavkových limitov poznamenal, že ak by sa k nim štát nezaviazal, nenastal by problém. "Bola hlúposť ich tam dávať," doplnil.

Nemyslí si, že by minister financií Igor Matovič (OĽANO) dúfal, že sa výdavkové limity stratia. Šéfa rezortu financií však označil za "ťažký oriešok", s ktorým má veľa roboty, keď chce z neho vylúpnuť jedno euro. Rozpočet podľa neho môže podporiť každý, kto chce pomôcť ľuďom. Ak však rozpočet neprejde a štát nebude vedieť svojim občanom doručiť potrebnú pomoc, taká vláda podľa neho nemá význam.

Kollár tiež prisľúbil, že sa bude snažiť presadiť aj zníženie dane pre gastro prevádzky, Sulík nevylúčil podporu zvýšenia dane z liehu. Nemyslí si, že Kollár má dôvod opustiť vládu. Ak by sa hlasovalo o nedôvere vláde, hlasoval by za vyjadrenie nedôvery. "Vláda nestojí ani za fajku maku," povedal. Na margo referenda Kollár poznamenal, že sa na ňom nezúčastní, ani nebude nikoho vyzývať, aby naň šiel.