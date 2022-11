Najdôležitejšie správy TASR zo svetovej ekonomiky

dnes 8:46 -

Tlačová agentúra Slovenskej republiky prináša redakčný výber najdôležitejších správ zo svetovej ekonomiky, vydaných v ekonomickom servise TASR v 46. týždni 2022:Berlín 14. novembra - Horná komora nemeckého parlamentu Spolková rada (Bundesrat) v pondelok schválila okamžitú finančnú pomoc pre domácnosti, aby vykompenzovala vysoké účty za plyn a diaľkové vykurovanie. Vláda počíta s celkovými nákladmi na jednorazový príspevok vo výške 9 miliárd eur. Finančná pomoc je určená pre koncových odberateľov a mala by zaplatiť ich decembrové zálohy za plyn a diaľkové vykurovanie.Berlín 14. novembra - Nemecko zoštátni spoločnosť SEFE, kedysi Gazprom Germania, aby zabezpečilo dodávky plynu, uviedlo v pondelok spolkové ministerstvo hospodárstva. Vláda ju týmto spôsobom zachráni pred bankrotom. Zoštátnenie už počas víkendu odobrila Európska komisia (EK).Brusel 15. novembra - Vyjednávači Európskeho parlamentu (EP), Rady EÚ a Európskej komisie (EK) sa v pondelok pred polnocou dohodli na rozpočte Európskej únie na rok 2023. V nadchádzajúcom roku chce EÚ minúť viac finančných prostriedkov na energetickú transformáciu i vysporiadanie sa s dôsledkami vojny na Ukrajine. Krátko pred pondelkovou polnocou sa dospelo k dohode, že sa na rok 2023 dajú naplánovať záväzky vo výške približne 186 miliárd eur.Luxemburg 15. novembra - Tempo rastu ekonomiky eurozóny sa v 3. štvrťroku spomalilo. Hrubý domáci produkt (HDP) za tri mesiace od júla do septembra na sezónne upravenej báze medzikvartálne vzrástol o 0,2 % po 0,8 % v predchádzajúcich troch mesiacoch, uviedol štatistický úrad Európskej únie Eurostat vo svojom rýchlom odhade. HDP celej EÚ sa medzikvartálne zvýšil takisto o 0,2 % po 0,7 % v 2. štvrťroku.Budapešť/Praha 16. novembra - Dodávky ropy do časti strednej a východnej Európy cez ropovod Družba boli podľa prevádzkovateľov ropovodov v Maďarsku a na Slovensku od utorka večera dočasne pozastavené. Maďarský ropný a plynárenský koncern MOL uviedol, že podľa informácií od jeho ukrajinského partner ruská raketa zasiahla elektráreň blízko bieloruských hraníc, ktorá dodáva elektrinu pre čerpaciu stanicu a to viedlo k zastaveniu prevádzky ropovodu.

Ministerstvo hospodárstva (MH) SR v stredu popoludní informovalo, že prostredníctvom štátnej spoločnosti Transpetrol eviduje obnovenie dodávok ropy ropovodom Družba na Slovensko. Rovnako obnovenie dodávok potvrdila slovenská rafinéria Slovnaft.Luxemburg 17. novembra - Rast spotrebiteľských cien v eurozóne dosiahol v októbri nový rekord, tempo rastu však bolo miernejšie, než uvádzal predchádzajúci rýchly odhad. Ako vo štvrtok informoval Eurostat, medziročná miera inflácie dosiahla v eurozóne v októbri 10,6 %. Predbežné údaje zverejnené koncom októbra poukazovali na zrýchlenie inflácie na 10,7 %.Londýn 17. novembra - Britský minister financií Jeremy Hunt predstavil vo štvrtok nový návrh rozpočtu, ktorý obsahuje sériu nepopulárnych opatrení vrátane zvýšenia daní a zoškrtania výdavkov. Ako uviedol, tieto opatrenia sú nevyhnutné po tom, ako finančná reputácia krajiny po krokoch bývalej premiérky Liz Trussovej výrazne utrpela.Frankfurt nad Mohanom 18. novembra - Európska centrálna banka (ECB) bude pokračovať vo zvyšovaní úrokových sadzieb. Dokonca možno bude nútená utlmiť ekonomickú aktivitu, aby dostala pod kontrolu infláciu, uviedla v piatok šéfka ECB Christine Lagardová. Signalizovala, že banka bude ako svoj hlavný nástroj preferovať zvyšovanie sadzieb pred znižovaním bilancie. ECB od júla zvýšila úrokové sadzby o 200 bázických bodov.