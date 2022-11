Fed by mal v decembri zmierniť rast úrokov, rásť však budú dlhší čas

dnes 20:01 -

Americká centrálna banka by mala na najbližšom zasadnutí v decembri zmierniť tempo rastu úrokových sadzieb, ktoré uplatňovala v minulých mesiacoch, niektorí analytici sa však domnievajú, že sprísňovanie menovej politiky bude trvať dlhšie a maximum dosiahne vyššiu úroveň, než väčšina predpokladá. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.

Inflácia v USA dosiahla minulý mesiac 7,7 %, čo znamená výraznejšie zmiernenie rastu spotrebiteľských cien, než sa pôvodne počítalo. Výsledok ešte viac posilnil očakávania, že Federálny rezervný systém (Fed) pristúpi k miernejšiemu zvýšeniu úrokových sadzieb na zasadnutí v polovici decembra, než aké realizoval doteraz. V rámci ostatných štyroch zasadnutí zvýšila centrálna banka kľúčovú úrokovú sadzbu vždy o 75 bázických bodov. Teraz sa očakáva, že ich nahor posunie o 50 bázických bodov.

Najnovší prieskum agentúry Reuters medzi analytikmi však ukázal, že infláciu v budúcom roku a aj v ďalšom očakávajú na vyššej úrovni, než predpokladali v prieskume pred mesiacom. To znamená, že ešte stále nenastal čas na pauzu v sprísňovaní menovej politiky zo strany Fedu.

Z celkovo 84 oslovených ekonómov 78 uviedlo, že na zasadnutí, ktoré sa uskutoční 13. - 14. decembra, Fed zvýši kľúčovú úrokovú sadzbu o pol percentuálneho bodu do rozpätia 4,25 % - 4,50 %. Čo sa týka maxima úrokových sadzieb, väčšina ekonómov počíta s tým, že bude dosiahnuté na začiatku budúceho roka, a to v rozmedzí 4,75 % až 5 %. To je o 25 bázických bodov viac, než odhadovali pred mesiacom.

Časť respondentov sa však obáva, že je tu riziko, že sadzby dosiahnu svoj vrchol ešte na vyššej úrovni, pričom toto maximum príde neskôr, než sa odhaduje dnes. "Zatiaľ čo trhy sa sústreďujú na vrchol celkovej inflácie, trend v oblasti jadrovej inflácie pretrváva," povedal Philip Marey z Rabobank. Ako dodal, to môže centrálnu banku nútiť pokračovať vo zvyšovaní úrokových sadzieb väčšinu budúceho roka a nad úroveň, s ktorou sa dnes počíta.