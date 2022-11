Ženy častejšie opúšťajú svoje pracovné miesta aj pre rodovú nerovnosť

dnes 13:16 -

Rozdiely v postavení žien na pracovnom trhu naproti mužom sú v príležitostiach, plate aj na vedúcich pozíciách. Problém majú aj ženy po návrate z materskej dovolenky. Vyplynulo to z ôsmeho ročníka prieskumu Women in the Workplace spoločnosti McKinsey uskutočnenom v Spojených Štátoch amerických, do ktorého sa zapojilo 333 organizácií a vyše 40.000 zamestnancov. Informovala o tom manažérka komunikácie a vzťahov s verejnosťou Katarína Tešla z pracovného portálu Kariéra.sk.

Nielen v SR, ale aj v zahraničí je žena líderka skôr niečím výnimočným. Na štyroch lídrov pripadá jedna žena. V prípade žien inej farby pleti je toto zastúpenie 1 k 20, vyplýva z prieskumu.

Rodová nerovnosť podľa neho nastáva aj v prípade povýšenia. Na každých 100 mužov povýšených na manažérske pozície pripadá 87 povýšených žien a 82 žien inej než bielej farby pokožky.

V poslednom období je vyššia miera odchodu ženských líderiek zo svojich miest, ktorá je oveľa vyššia než v prípade mužov lídrov, zaznamenal pracovný portál. Od firiem požadujú čoraz viac, preto sú ochotné častejšie meniť prácu, aby dosiahli čo najlepšie podmienky.

Ženy líderky vyhľadávajú inú kultúru práce. Chcú väčšiu flexibilitu a záleží im na blahu zamestnancov. Namiesto toho sa stretávajú napríklad s miernou agresiou, ktorá podkopáva ich autoritu a signalizuje, že bude pre ne ťažšie postúpiť. Častejšie musia čeliť narážkam na ich nedostatočnú kvalifikáciu alebo pohlavie, uviedla Tešla.

Presne 40 % ženských líderiek tvrdí, že ich snaha o spokojnosť zamestnancov nie je ocenená v hodnoteniach výkonnosti. Znamená to tiež, že ženy líderky sú vo vedení vyťaženejšie než muži, vyplynulo z dopytovania.

Vyhorených je podľa neho 43 % líderiek. Pri mužoch lídroch je vyhorenie preukázané u 31 %.

Mladým ženám veľmi záleží na možnosti postupu a zároveň flexibilite či výhodných podmienkach práce. Viac ako dve tretiny žien pod 30 rokov chcú byť podľa prieskumu vedúcimi pracovníčkami.

Veľkým problémom je aj materská dovolenka, 86 % opýtaných Slovákov si myslí, že ženy v SR nemajú dostatočnú podporu zamestnávateľa pri návrate do práce po materskej dovolenke. Z prieskumu pracovného portálu vyplýva, že 53 % žien sa po príchode z materskej dovolenky nevrátilo k predchádzajúcemu zamestnávateľovi.

"Najčastejšími dôvodmi sú, že ich miesto obsadil niekto iný, zamestnávateľ im nevytvoril adekvátne podmienky na návrat alebo im ponúkol nižší plat. Veľkým problémom je aj nedostatočné vytvorenie príležitostí pracovať počas materskej dovolenky. Takmer tri štvrtiny opýtaných žien prezradili, že počas svojej materskej dovolenky nepracovali, aj keď by možno chceli," uzavrela Tešla.