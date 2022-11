Pol miliardy eur od štátu bude pre podnik slúžiť ako finančná rezerva

dnes 17:16 -

Vládou schválený návratný vklad do kapitálových fondov Slovenského plynárenského priemyslu (SPP) vo výške 500 miliónov eur bude podniku slúžiť primárne ako finančná rezerva na preventívne účely. Využitý by mal byť napríklad v prípade neočakávaných výkyvov na trhoch s energiami, informoval TASR hovorca SPP Ondrej Šebesta. Peniaze majú firme pomôcť zaistiť neprerušené dodávky energií počas celého zimného obdobia.

Šebesta pripomenul, že SPP tiež prijal úlohu tzv. agenta, prostredníctvom ktorého bude možné realizovať dodávku elektriny zo Slovenských elektrární pre ďalších dodávateľov a zabezpečiť tak zníženie vplyvu vysokých cien energií na koncových odberateľov v domácnosti. SPP však nevylučuje, že skutočná spotreba domácností môže byť vyššia ako elektrina dodaná v rámci memoranda od výrobcu, napríklad vplyvom počasia. "Náklady na úlohu agenta budú teda závisieť od množstva elektriny potrebného na dokúpenie na trhu a jej aktuálnej ceny na burze," dodal Šebesta.

Ministerstvo hospodárstva (MH) SR v utorok uviedlo, že okrem týchto úloh umožnia zvýšené finančné zdroje stabilizovať pozíciu SPP aj pri burzových trhových operáciách. Šebesta pripomenul, že obdobné opatrenia boli štandardne využívané počas tohto roka pre potreby iných subjektov, ktoré pôsobia na energetickom trhu v Európskej únii, ako napríklad spoločnosť ČEZ.

O tom, že štát ako jediný akcionár SPP zvýši finančnú hotovosť spoločnosti o 500 miliónov eur formou vkladu do kapitálových fondov firmy, rozhodla vláda v pondelok (14. 11.). Firma by mala peniaze vrátiť do konca marca budúceho roka, a to aj s dohodnutým úrokom.