Jeff Bezos prel CNN: Áno, plánujem rozdať väčšinu svojho majetku do konca života

dnes 18:24 -

Zakladateľ Amazonu a miliardár Jeff Bezos povedal CNN, že chce väčšinu svojho majetku do konca života rozdať na boj s klimatickou zmenou a podporu ľudí, ktorí môžu "zjednotiť ľudstvo v hlbokom sociálnom a politickom rozkole". Agentúra Bloomberg Bezosovo imanie odhaduje na 124 miliárd dolárov.

"Áno, plánujem," odpovedal Bezos na priamu otázku novinárky CNN Chloe Melasovej, či plánuje rozdať "imanie, ktoré za jeden život ani nie je možné minúť".

"Je ale ťažké vymyslieť, ako to urobiť účinne. Budovanie Amazonu nebolo ľahké, stojí za tým veľa ťažkej práce a veľa veľmi múdrych spolupracovníkov. Filantropia tiež nie je jednoduchá, je to veľmi ťažké. Je veľa vecí, ktoré môžete robiť neefektívne. Momentálne pracujeme na našich schopnostiach, ako to urobiť účinne," povedal Bezos, ktorý rozhovor poskytol spoločne so svojou partnerkou Lauren Sánchezovou.

100 miliónov rozdá Dolly Parton

Sánchezová a Bezos v sobotu udelili ocenenie zvané Courage & Civility Award americkej speváčke a filantropke Dolly Partonovej. K oceneniu sa viaže finančná cena 100 miliónov dolárov, ktoré môže venovať na dobročinné účely podľa svojho uváženia.

Hoci Bezos nezachádzal v rozhovore so CNN do detailov, ide o jeho prvé oznámenie, že plánuje väčšinu svojho majetku rozdať či ním inak podporiť verejné záujmy. Miliardár čelil dlho kritike za to, že na charitu venuje malé množstvo svojho majetku. Nepridal sa napríklad k záväzku The Giving Pledge miliardárov Billa Gatesa a Warrena Buffetta, ktorého signatári chcú rozdať na charitatívne účely väčšinu svojho majetku.

Bezosie vlani v júli odstúpil z čela najväčšieho internetového predajcu Amazonu, kde však stále zastáva kľúčovú funkciu, a odvtedy sa prostredníctvom rôznych darov snaží posilňovať svoj obraz filantropa, píšu americké médiá.