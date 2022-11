dnes 15:31 -

Brexit natrvalo poškodil britskú ekonomiku, uviedol bývalý člen menového výboru Bank of England (BoE) Michael Saunders. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Bloomberg.

Podľa Saundersa je odchod Británie z Európskej únie (EÚ) jedným z dôvodov, prečo krajinu čaká obdobie úsporných opatrení. "Ak by sme nemali brexit, zrejme by sme tento týždeň nehovorili o úspornom rozpočte. Neexistovala by potreba zvyšovať dane a znižovať výdavky," povedal Saunders v rozhovore pre Bloomberg.

Rozhodnutie Británie vystúpiť z EÚ a colnej únie podľa Saundersa zredukovalo rastový potenciál ekonomiky a spôsobilo zníženie firemných investícií. Jeho komentár opakuje názor šéfky Britskej obchodnej komory Shevaun Havilandovej, ktorá minulý týždeň vyhlásila, že britským firmám brexit zatiaľ nijako nepomohol.

Saunders, ktorý bol členom menového výboru BoE do augusta a aktuálne je ekonómom spoločnosti Oxford Economics, si myslí, že minister financií Jeremy Hunt by sa mal sústrediť na zlepšenie obchodných vzťahov s EÚ.