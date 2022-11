PTH pokračuje vo výstavbe budúceho zdroja vykurovania Prievidze

dnes 14:01 -

Prievidzské tepelné hospodárstvo (PTH) pokračuje v príprave a výstavbe budúceho zdroja vykurovania pre Prievidzu podľa harmonogramu. Stavebné práce by mali dodávatelia ukončiť na jar, respektíve jeseň budúceho roka. V procese je i zabezpečenie tepla pre Nováky a Zemianske Kostoľany. Vyplýva to z informatívnej správy, ktorú vzali na vedomie na svojom rokovaní v pondelok prievidzskí mestskí poslanci.

"PTH už má na mieste najvážnejšiu technológiu, a to plynový kotol. Obávali sme sa toho z titulu dodávateľských vzťahov, ktoré sa teraz veľmi výrazne menia v nadväznosti na globálnu situáciu," načrtol predseda predstavenstva firmy Rastislav Januščák.

Špičková kotolňa je podľa neho vo vysokej fáze rozpracovanosti, ukončenie prác predpokladá spoločnosť v máji budúceho roka. "K tomu je treba priviesť plyn, ktorý sa redukuje z vysokého tlaku na stredný. Tam sa nám už podarilo dostať plynové potrubie popod štátnu železnicu, prebudovať redukčnú stanicu a dnes už privádzame potrubie smerom k areálu, približne dve tretiny potrubia sú už spravené. Na prelome decembra a januára 2023 by tak stavba nahrubo mohla byť ukončená," doplnil.

Spoločnosť už vysúťažila dodávateľa na privádzač medzi Cigľom a Prievidzou, v súčasnosti dokončuje realizačné projekty a začala s najťažšou časťou, a to pretlakom potrubia popod štátnu cestu medzi Novákmi a Prievidzou. "Zatiaľ dodávateľ potvrdzuje dodávku termínov aj technológie. Stavba by mala byť hotová v septembri alebo októbri budúceho roka," priblížil ďalej Januščák.

V prípade obnoviteľných zdrojov energie je podľa neho biomasová kotolňa v areáli bane Cigeľ funkčná a čaká na pripojenie k sústave, firma na nej zabezpečí ešte rekonštrukčné práce. Na dodávateľa tepelných čerpadiel, solárnych panelov a kogeneračných jednotiek ukončuje spoločnosť verejné obstarávanie, výsledok by mal byť známy v decembri.

Zabezpečenie budúceho zdroja tepla v hodnote 23,5 milióna eur rozdelilo PTH na päť celkov. Ambíciou distribútora je získať približne polovicu zdrojov z európskych štrukturálnych fondov z viacerých výziev v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia, skonštatoval predseda predstavenstva. "Implementačným orgánom je Slovenská inovačná a energetická agentúra, s ktorou intenzívne rokujeme. Mám zatiaľ pozitívne informácie, že by sme rozhodnutia mali dostať do konca roka a mať tak sčasti potvrdené, že by sme mali dostať zdroje," dodal Januščák.

Väčšinovým akcionárom spoločnosti je mesto Prievidza, 49-percentný podiel má spoločnosť Hornonitrianske bane zamestnanecká.