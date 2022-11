Uniper pripravuje valné zhromaždenie v dôsledku finančných problémov

dnes 15:46 -

Nemecký dovozca plynu Uniper, ktorého čaká znárodnenie, naplánoval mimoriadne valné zhromaždenie (VZ) po masívnom poklese kapitálu. TASR správu prevzala z DPA.

Stretnutie sa uskutoční virtuálne 19. decembra, oznámilo vedenie Uniperu v piatok v Düsseldorfe.

Uniper na konci októbra informoval, že už prišiel o viac ako polovicu základného imania. Podľa zákona o akciových spoločnostiach z toho vyplýva povinnosť zvolať mimoriadne valné zhromaždenie, na ktorom chce vedenie informovať o strate a vysvetliť situáciu.

Firma so sídlom v Düsseldorfe sa dostala do ťažkostí po obmedzení dodávok plynu z Ruska do Nemecka v priebehu roka.

Kľúčový dodávateľ plynu pre domácnosti a firmy v Nemecku tak musel výpadky v dovoze ruského plynu riešiť nákupom omnoho drahšej suroviny na spotovom trhu. Výsledkom bola obrovská strata za prvých deväť mesiacov 2022, najväčšia v histórii nemeckých firiem.

Konkrétne čistá strata podľa medzinárodných účtovných štandardov pre finančné výkazníctvo (IFRS) predstavovala 40 miliárd eur. To viedlo k zhoršeniu finančnej situácie Uniperu, ktorý sa pred začiatkom invázie ruskej armády na Ukrajinu 24. februára výrazne zameral na dovoz z Ruska.

Pre problémy s likviditou sa skupina a jej predchádzajúci majoritný akcionár Fortum z Fínska v septembri dohodli s nemeckou vládou na znárodnení firmy. Dohoda medzi Uniperom a nemeckou vládou o stabilizačnom balíku je v záverečnej fáze.