Druhý hackathon bude pomáhať seniorom

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR pokračuje v sérii hackathonov, ktoré majú pomôcť digitalizovať Slovensko. V decembri spustí druhý hackathon, tentoraz na tému Digitálni seniori. Cieľom podujatia je navrhnúť riešenia, ktoré pomôžu staršej generácii lepšie porozumieť digitálnym technológiám a viac ich využívať. Informoval o tom v piatok odbor komunikácie ministerstva.

Hackathon je podujatie, kde v rámci intenzívnej spolupráce na digitálnom riešení pracujú tímy softvérových nadšencov, programátorov, architektov informačných technológií a user experience dizajnérov, testerov a kreatívcov v takzvanom Šprinte, ktorý trvá zvyčajne jeden až dva dni. Cieľom je priniesť digitálne riešenia, ako aj zrealizovať rôzne spoločensky prínosné projekty.

"Po úspešnom prvom hackathone na boj proti dezinformáciám, do ktorého sa zapojili desiatky mladých talentovaných ľudí a tímov, pokračujeme ďalej. Téma ďalšej výzvy na inovatívne riešenia je zameraná na to, ako pomôcť seniorom lepšie a bezpečne sa orientovať v on-line priestore a motivovať ich, aby sa nebáli používať digitálne zariadenia," povedala ministerka investícií Veronika Remišová (Za ľudí).

Druhý hackathon, ktorý organizujú v spolupráci s Campus Cowork, sa uskutoční 9. až 10. decembra v Bratislave. Podmienkou je vek nad 18 rokov, výhodou sú skúsenosti s programovaním, dizajnom či vývojom aplikácií. "Verím, že aj do tejto výzvy sa zapoja desiatky expertov, študentov a nadšencov v oblasti IT," doplnila ministerka investícií. Jednotlivci aj tímy sa môžu do 6. decembra registrovať na stránke hacknime.to, kde nájdu aj ďalšie informácie o projekte.

Účastníci hackathonu budú počas dvoch dní navrhovať riešenia, ktoré seniorom majú pomôcť zorientovať sa vo svete on-line aplikácií a možností, ktoré tieto aplikácie prinášajú a zároveň spropagujú základné elektronické služby na komunikáciu s úradmi, zdravotnými poisťovňami, či napríklad bankami zrozumiteľne pre seniorov. Príkladom takýchto riešení je webová aplikácia alebo virtuálna hra, uzavrelo MIRRI.