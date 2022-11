Nemeckí poslanci schválili odklad zatvorenia zvyšných troch jadrových elektrární

dnes 14:16 -

Nemeckí zákonodarcovia schválili plány na predĺženie životnosti zostávajúcich troch jadrových elektrární v krajine do polovice apríla. Podľa pôvodného plánu mali byť totiž na konci roka zatvorené. TASR o tom informuje na základe správy AP.

Dolná komora parlamentu v piatok schválila predĺženie životnosti elektrární do 15. apríla 2023 vzhľadom na energetickú krízu, ktorú vyvolala invázia Ruska na Ukrajinu.

Rusko totiž výrazne zredukovalo dodávky energií Nemecku. Vláda v Berlíne sa preto rozhodla ponechať jadrové elektrárne v rezerve ešte počas tejto zimy pre prípad nedostatku elektriny z iných zdrojov. Plán, ktorý pripravil minulý mesiac kancelár Olaf Scholz, vyvolal rozkoly vo vládnej koalícii troch strán.

Minister hospodárstva Robert Habeck a jeho environmentálna strana Zelených tvrdia, že iba dve jadrové elektrárne v južnom Nemecku, Isar 2 a Neckarwestheim 2, by mali byť schopné pokračovať v prevádzke aj po 31. decembri, aby sa zmiernil prípadný výpadok elektriny cez zimu.

Minister financií Christian Lindner z podnikateľom naklonenej strany Slobodných demokratov zase navrhol, aby všetky tri zostávajúce jadrové reaktory vrátane reaktora Emsland na severozápade krajiny zostali v rezerve pre prípad potreby aj po apríli. Niektorí slobodní demokrati dokonca volali po zapnutí troch ďalších jadrových elektrární vzhľadom na vysoké ceny energie a hrozbu možných výpadkov.

Plán, ktorý v piatok schválil parlament, umožní všetkým trom reaktorom pokračovať v prevádzke, ale len do polovice apríla. Nemecká stredopravá opozícia tvrdí, že to nestačí a že reaktory by mali zostať on-line do konca roku 2024.