I. Matovič: Dosah zníženia DPH pre gastro by bol 110 miliónov eur

Úľava na dani z pridanej hodnoty (DPH) pre gastro pomôže sektoru len v menšej miere, pretože mnohé transakcie boli v minulosti vykázané na úrovni šedej ekonomiky. Zníženie DPH na 10 % by bolo pritom spojené s výpadkom príjmov štátu. Dosah by bol 110 miliónov eur, ktoré momentálne niet čím vykryť. Počas štvrtkovej Hodiny otázok v Národnej rade (NR) SR to uviedol minister financií Igor Matovič (OĽANO).

"Zníženie DPH ako také neprispeje k poklesu cien ani k vyššej konkurencieschopnosti sektora. Nižšia DPH sa prejaví primárne vo vyšších príjmoch podnikateľov," poznamenal Matovič. Zároveň podotkol, že DPH medzera pre ubytovanie a stravovanie vo výške 65 % patrí medzi najvyššie v ekonomike.

Inštitút finančnej politiky (IFP) podľa ministra pri návrhu na zníženie DPH pre gastroprevádzky vyčíslil dosah približne 110 miliónov eur aj po zohľadnení toho, že by títo podnikatelia viac priznávali svoje tržby. "Zažívame ťažké časy, približne 7 miliárd eur ideme dať do riešenia energetickej krízy, toto by bolo ďalších 100 miliónov eur, na ktoré momentálne nemáme zdroje, čím by sme to vykryli," vyhlásil Matovič.

Zároveň dodal, že s cieľom znížiť daňové úniky prišli s novelou zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice. Občania by mali mať v prípade jej schválenia možnosť získať naspäť časť sumy, ktorú za tovar zaplatili, po nahratí bločku do mobilnej aplikácie.