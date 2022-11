ČEZ očakáva rekordné dividendy po strmom náraste zisku za 9 mesiacov

dnes 12:01 -

Česká energetická spoločnosť ČEZ vo štvrtok oznámila, že za prvých deväť mesiacov roka zaznamenala strmý nárast zisku. Zvýšila tak svoj odhad príjmov za celý rok 2022 aj odhad dividend. TASR o tom informuje na základe správy AP.

Čistý zisk ČEZ za deväť mesiacov do konca septembra vzrástol na 52,3 miliardy Kč (2,15 miliardy eur) z vlaňajších 6,7 miliardy Kč.

Zisk pred úrokmi, zdanením, odpismi a amortizáciou (EBITDA) sa zvýšil o 88 % na 89,3 miliardy Kč a prevádzkové výnosy stúpli o 35 % na 211,1 miliardy Kč. Prispel k tomu strmý nárast cien energií.

ČEZ najnovšie očakáva za celý rok čistý zisk očistený o mimoriadne vplyvy v pásme 65 až 75 miliárd Kč namiesto 60 až 65 miliárd Kč v predchádzajúcej prognóze.

"Aktuálna celoročná prognóza zisku naznačuje rekordnú dividendu pre akcionárov," povedal Daniel Beneš, generálny riaditeľ ČEZ.

"Ak by bola dividenda stanovená na hornej hranici rozpätia dividendovej politiky, akcionárom by sa rozdelilo 52 až 60 miliárd Kč. Pre väčšinového akcionára, Českú republiku, by to znamenalo príjem 36 až 42 miliárd Kč, ktorý môže pomôcť domácnostiam a firmám s vysokými cenami energií," povedal Beneš.

ČEZ predtým odhadoval, že dividenda pre štát dosiahne až 36 miliárd Kč. Český štát má v spoločnosti takmer 70-% podiel.

Minulý týždeň dolná komora českého parlamentu schválila plán vlády zaviesť od budúceho roka mimoriadnu daň vo výške 60 % na neočakávané príjmy energetického a bankového sektora v dôsledku prudko rastúcich cien energií a vysokej inflácie po invázii Ruska na Ukrajinu.