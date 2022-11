Zisk oceliarskeho gigantu ArcelorMittal klesol v 3. kvartáli o viac než polovicu

dnes 8:31 -

Oceliarsky koncern ArcelorMittal oznámil za 3. kvartál pokles zisku o viac než polovicu, spoločnosť však prekonala očakávania trhov. Pod lepšie než predpokladané výsledky sa podpísalo najmä zníženie nákladov a úspory na energiách, ktoré pomohli čiastočne vykompenzovať pokles dopytu po produktoch firmy. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.

Oceliarsky koncern so sídlom v Luxemburgu vo štvrtok uviedol, že kľúčový zisk pred úrokmi, zdanením, odpismi a amortizáciou (EBITDA), ktorý trhy sledujú najviac, dosiahol v 3. štvrťroku 2,7 miliardy USD (2,69 miliardy eur). To je menej než polovica v porovnaní so ziskom v rovnakom období minulého roka, spoločnosť však prekonala očakávania ekonómov. Tí počítali s poklesom EBITDA až na 2,34 miliardy USD.

Celkové tržby dosiahli 18,98 miliardy USD. V porovnaní s 3. kvartálom minulého roka to znamená pokles o 6 %.

ArcelorMittal informoval, že v dôsledku zhoršovania ekonomickej situácie vo svete sa dopyt po oceli znížil. Navyše, výrazne vzrástli ceny energií, na čo spoločnosť reagovala obmedzením výrobných kapacít a znížením energetickej spotreby. Ako dodala, v Európe znížila spotrebu plynu zhruba o 30 %.