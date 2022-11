Hlas-SD žiada vládu, aby nefinancovala svoje opatrenia z peňazí samospráv

dnes 15:31 -

Vláda namiesto pomoci trestá samosprávy, používa ich na financovanie svojich úloh a plnenie si vlastných snov. Dôsledkom nepremyslených zmien bude, že mestá a obce budú musieť zvýšiť dane a poplatky alebo prestanú poskytovať niektoré základné služby. Vyhlásil to v stredu na tlačovej konferencii v Národnej rade (NR) SR nezaradený poslanec pôsobiaci v mimoparlamentnom Hlase-SD Ján Ferenčák, ktorý je zároveň primátorom Kežmarku.

"Žiadame vládu, aby nefinancovala svoje sociálne opatrenia z peňazí miest a obcí, ale aby vyčlenila tieto zdroje priamo zo štátneho rozpočtu," skonštatoval Ferenčák. V súvislosti s prijatým daňovým bonusom podľa neho už teraz predstavuje výpadok pre samosprávy 544 miliónov eur. Vyčíslil, že ak by od januára došlo k zvýšeniu daňového bonusu na 140 eur, ako sa navrhuje, výpadok by sa zvýšil zhruba o ďalších 218 – 230 miliónov eur. Dodal, že kompenzácia má prísť z dane z príjmov právnických osôb. Tá by však podľa jeho slov bola len vo výške 230 miliónov eur.

Daňový bonus by sa mohol zvýšiť na 140 eur mesačne, a to na prechodné obdobie dvoch rokov a na vyživované deti do 18 rokov. Toto opatrenie však bude mať negatívny dosah na výnos dane z príjmov fyzických osôb. Ten je príjmom rozpočtov obcí a vyšších územných celkov. Samosprávam by sa to malo kompenzovať zo zdrojov z dane z príjmov právnických osôb. Vyplýva to z navrhovaných pozmeňujúcich návrhov k vládnej novele zákona o dani z príjmov, ktorá je momentálne v druhom čítaní. Poslanci by o nej mohli rozhodnúť na ďalšej riadnej schôdzi NR SR.