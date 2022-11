Regulácia finančného systému: Falošný pocit bezpečia a ilúzia kontroly 

Zdroj: oPeniazoch

Foto: getty images

dnes 0:12 -

Krajiny Európskej únie sa včera zhodli na poslednej časti reformy kapitálových pravidiel pre banky označované ako Basel III, ktorá má zvýšiť odolnosť bankového sektora. Novela platná od roku 2025 má predovšetkým zaistiť, aby veľké bankové skupiny museli vykazovať dostatočnú úroveň kapitálu pre všetky svoje banky. Ide o ďalšiu reguláciu finančného sektora, aby bol menej zraniteľný voči systémovej kríze. Vo svojej knihe The Illusion of Control, Jon Danielsson vysvetľuje, prečo tento druh regulácie nepovažuje za dostatočný. Riaditeľ Centra systémových rizík London School of Economics and Political Science na stránkach voxeu. org tvrdí, že napriek nákladným a náročným krokom, ktoré si regulácia vyžaduje od účastníkov finančného systému, je teraz systémová finančná kríza pravdepodobnejšia ako kedykoľvek predtým.

Rôzne pohľady na rovnakú vec

Finančná regulácia má pomôcť vybrať kompromis medzi bezpečnosťou a rastom. Primárnym cieľom regulácie je preto maximalizácia ekonomického rastu v regulačnom režime, ktorý je navrhnutý tak, aby primerane chránil ľudí, ktorí systém využívajú, a ktorý nespôsobuje príliš veľa kríz. Regulačným cieľom vždy bude podpora hospodárskeho rastu a nie zníženie rizika hospodárstva, ani dosiahnutie finančnej stability či zabezpečenie dodržiavania predpisov.

Keď trhy vnímajú riziko ako vysoké v konkrétnom roku, zníženie kapitálových tokov a investícií spomalí rast v danom a budúcom roku. Keď vnímajú, že riziko je nízke, kapitálové toky a investície podporia rast v danom a budúcom roku, ale s obratom po dvoch rokoch. Regulačné orgány a manažéri rizík v súkromnom sektore charakterizujú problém odlišne. Regulačné orgány majú tendenciu obviňovať z tohto stavu bezohľadnú honbu za výnosmi zo strany investorov, investori často tvrdia, že regulátori sa až príliš zameriavajú na povrchné miery rizika.

Presný merač rizika

To, komu pripisujeme vinu za krízu, závisí od toho, ako meriame mieru rizika v systéme, vysvetľuje Jon Danielsson. Existuje mnoho modelov na meranie rizika a nedá sa určiť, ktorý je najpresnejší. Akákoľvek miera rizika, aj keď zachytáva historické údaje presne s vysokou frekvenciou, trpí problémom, že projekcia koncového rizika sa čiastočne opiera o predpoklady zostavovateľa modelu, a preto by bolo unáhlené použiť ich na predpovedanie úrovní systémového rizika na viac ako jednu významnú hodnotu. Rôzne krízy, ako napríklad tie z roku 2008 a COVID-19, majú tiež rôzne faktory rizika a vyžadujú si rôzne politické reakcie. Krízy sa vyskytujú na rôznych miestach, v rôznych časoch, a preto je ťažké poučiť sa z histórie. Vedci zistili, že typická krajina OECD trpí systémovou krízou len raz za štyridsaťtri rokov, čo sťažuje vytváranie modelov rizík.

Stabilita je destabilizujúca

Nahromadenie rizika v systéme môže trvať roky alebo dokonca desaťročia zdanlivého pokoja. Tento pokoj sám osebe môže pomôcť vytvoriť systémové riziko. Zatiaľ čo riziko v systéme narastá, modely používané súkromnými investormi budú uvádzať mieru rizika, ktorá nie je v korelácii so skutočným systémovým rizikom. Modely predpovedí rizika bánk podceňujú riziko pred týmto typom krízy (zdanlivo zarábajú peniaze zadarmo) a nadhodnocujú ho po kríze (príliš veľká volatilita cien). Preto sú modely systematicky nesprávne vo všetkých štátoch sveta, tvrdí Danielsson.

Regulátor reaguje na zmeny, na udalosti, ktoré v nedávnej histórii vytvárali systémové riziko. Napríklad kríza rizikových hypoték alebo Brexit, čo sú prevažne politické rozhodnutia, na zníženie tohto rizika má regulátor len obmedzenú schopnosť konať. Pud sebazáchovy medzi účastníkmi trhu môže tiež vytvoriť volatilitu, ktorá poháňa dynamiku krízy. V snahe rozpoznať a zmierniť hlásené riziká, sa uplatní univerzálna regulácia, ako sú kapitálové požiadavky a obmedzenia pákového efektu, ktoré riadia krátkodobé správanie účastníkov v reakcii na udalosti a politiku. Každý aktér sa pokúša zosúladiť reguláciu so svojimi cieľmi (alebo predsudkami), ale tiež interaguje spôsobmi, ktoré môžu zosilniť pôvodný signál.

Limity univerálnosti

Väčšina regulátorov, určite od roku 2008, má tendenciu voliť jednotnosť. Jednotná regulácia má za cieľ vytvoriť rovnaké podmienky. Nemôžeme mať však aj stabilitu, aj efektívnosť aj jednotnosť, upozorňuje Danielsson. Ak by sa upustilo od jednotnosti v regulácii, viac heterogénnych finančných inštitúcií by si mohlo slobodne zvoliť rôzne reakcie na tieto udalosti, pomohlo by to zvýšiť schopnosť systému tlmiť nárazy, čím by sa zlepšila automatická stabilizácia. Aby to bolo možné, regulácia by sa musela vzdať myšlienky rovnakých podmienok a obmedziť reguláciu nových účastníkov s novými obchodnými modelmi v oblastiach ako FinTech a DeFi. To môže byť ťažko akceptovateľné pre regulátorov, ktorí sa vyhýbajú riziku. Je tiež pravdepodobné, že takýto postup by nebol obľúbený u prevádzkovateľov pôsobiacich na trhu, ktorí uprednostňujú existujúcu reguláciu v neposlednom rade preto, že vysoké fixné náklady spojené s účasťou v tomto režime ich chránia pred vstupom nových hráčov na trh.